Mega-Sena sorteará hoje prêmio de mais de R$ 100 milhões; relembre maiores premiações

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press) acumulou novamente e nesta quarta-feira (7), Sem ganhadores pela nona vez consecutiva, a Mega-Senanovamente e nesta quarta-feira (7), caso algum sortudo consiga acertar as seis dezenas, irá faturar o prêmio de R$100 milhões . O valor impressiona, mas não é nem de longe o maior montante já sorteado.









Em seus 24 anos de existência a Mega-Sena já transformou a vida de muitos brasileiros com seus prêmios exorbitantes, como os sorteados nos concursos especiais da Mega da Virada — criado em 2008 — e que não acumulam.



Confira os maiores valores já sorteados ao longo da história;





Concurso 2000





Em 31 de dezembro de 2017 a Mega-Sena distribuiu a maior bolada da história da modalidade. Foram 17 acertadores das seis dezenas do concurso 2000 da Mega-Sena da Virada 2018: seis paulistas, três baianos, dois mineiros, dois paranaenses, dois fluminenses, um catarinense e um paraense. Eles dividiram o prêmio de R$ 306.718.743,68, ou seja, cada ganhador levou para casa o montante de R$18.042.279,00. Os números sorteados foram: 3,6,10,17,34,37.





Concurso 2220

Quatro apostas acertaram as seis dezenas no concurso 2220 da Mega-Sena da Virada 2020; dois paulistas, um mato-grossense e um catarinense dividiram o prêmio de R$ 304.213.838,64 e se tornaram os mais novos milionários do Brasil com uma fortuna de R$76.053.460,00 cada. Os números sorteados foram: 3,35,38,40,57,58.





Concurso 2110

O concurso 2110 da Mega-Sena da Virada de 2019, distribuiu um prêmio de R$ 302.536.382,72 que foi dividido entre 52 apostadores que acertaram as seis dezenas. Cada ganhador recebeu o prêmio de R$5.818.007,00. Entre os estados com mais apostas vencedoras se destacam; São Paulo (10), Rio de Janeiro (8), Bahia (7) e Minas Gerais (6). Os números sorteados foram: 5,10,12,18,25,33.



Minas entre os estados com mais vencedores

Minas Gerais ocupa o terceiro lugar entre os estados com mais números de apostas vencedoras; até hoje 84 mineiros ficaram mais ricos com a Mega-Sena. No pódio dos apostadores mais sortudos estão os moradores do estado de São Paulo que ocupa a primeira posição com ampla vantagem; foram 231 vencedores do sorteio. Em seguida no ranking está o Rio de Janeiro com um ganhador a mais que Minas; 85.