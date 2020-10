Mega-Sena: grande prêmio de R$ 100 milhões será sorteado nesta quarta-feira (07)

Grande sorteio de R$ 100 milhões será realizado amanhã (07/10), em São Paulo (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O sorteio da Mega-Sena pode revelar um novo milionário, nesta quarta-feira (07/10). O prêmio, no valor de R$ 100 milhões, vai para quem acertar as seis dezenas da aposta. O sorteio acontecerá a partir das 20h, no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.





Quem quiser concorrer tem até as 19h desta terça-feira (06) para realizar as apostas nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA. Os clientes que possuem acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas pelo celular, tablet ou computador.









Sorteio





Se o prêmio da Mega-Sena tiver apenas um ganhador, ele receberá no primeiro mês o valor de R$ 115.900,00, caso aplique o valor do prêmio na Poupança da Caixa. Uma aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50.





Por conta da pandemia da COVID-19, o acesso do público ao Espaço Loterias CAIXA foi reduzido. Todos os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias CAIXA.





O público pode acompanhar a transmissão dos procedimentos iniciais de abertura de maletas e carregamento dos globos e, após os sorteios, o fechamento e encerramento. Na página das Loterias CAIXA, também é possível rever as últimas transmissões realizadas.





Super Sete





A CAIXA lançou na última sexta-feira (02) o Super Sete, modalidade lotérica em que o apostador marca, no mínimo, 1 número em cada uma das 7 colunas e no máximo 3 por coluna. Leva o prêmio quem acertar de três a sete colunas. As apostas já podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. O valor de cada aposta é R$ 2,50.





Nesta quarta-feira (07/10) acontecerá o terceiro sorteio do Super Sete com o prêmio acumulado estimado em R$ 1,4 milhão. Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, às 15h. Desse modo, os ganhadores já conseguem resgatar as apostas premiadas no mesmo dia, em caso de contemplação.