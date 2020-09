Tribunal de Contas suspende assinatura da concessão do Mercadão de São Paulo

Tribunal de Contas suspende assinatura da concessão do Mercadão de São Paulo

Desmatamento no Brasil desde 2000 atinge área equivalente à da Espanha

Desmatamento no Brasil desde 2000 atinge área equivalente à da Espanha

Milionário 'da noite para o dia': o que você faria com os R$ 50 milhões da Mega-Sena?

Milionário 'da noite para o dia': o que você faria com os R$ 50 milhões da Mega-Sena?

Dupla esconde faca após matar mulher no Distrito Federal; veja o vídeo

Dupla esconde faca após matar mulher no Distrito Federal; veja o vídeo

Volta às aulas no País e acesso à web não são temas do MEC, diz ministro

Volta às aulas no País e acesso à web não são temas do MEC, diz ministro

PF faz buscas em 7 Estados e no DF contra exploração ilegal de diamantes

PF faz buscas em 7 Estados e no DF contra exploração ilegal de diamantes