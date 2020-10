Veja as dezenas sorteadas da Lotofácil 2060 e da Quina 5394 desta segunda

Quina pagou nesta segunda (19) o valor de R$ 11,4 milhões. Sorteios aconteceram em São Paulo (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Caixa sorteou, na noite desta segunda-feira (19), os concursos das loterias 2060 da Lotofácil e o 5394 da Quina. O maior prêmio da noite foi o da Quina, com valor estimado em R$ 11,4 milhões. Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. A sorte estava do seu lado?

Confira as dezenas sorteadas:





Lotofácil no valor de R$ 3.700.000,00:





03 - 05 - 09 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25





A quantidade de ganhadores você confere aqui





Quina no valor de R$ 11.400.000,00:





15 - 22 - 30 - 48 - 73





A quantidade de ganhadores você confere aqui





Lotofácil 2058 e outras duas loterias





Mega-Sena de 29 milhões

No último sábado (17) a Mega-Sena não obteve ganhadores e acumulou. Portanto, o prêmio estimado para esta terça-feira (20) é de R$ 29 milhões. Faça a sua aposta e concorra ao "cargo" de novo milionário do Brasil. A aposta simples custa R$ 4,50.

