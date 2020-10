Mega-Sena sorteia R$ 29 milhões nesta terça; apostas vão até 19h

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)





Se ganhar a bolada, o bombeiro Márcio Azevedo, 55 anos, pretende viajar por todos os países da Europa. O morador do Cruzeiro velho aposta na superstição para faturar o prêmio. “Comecei a jogar há três anos, e, desde então, sempre joguei os mesmos números. Costumo apostar as dezenas das placas de carros de amigos e familiares”, revela.





Há mais de uma década, a veterinária Vanessa do Carmo Amorim, 37 anos, persegue o sonho de ficar milionária. Começou com uma brincadeira entre amigos, quando ainda estava na faculdade. Hoje, o grupo conta com 20 apostadores. “Nunca jogamos muito. Atualmente, investimos R$ 100. Então, é como se cada um jogasse um bilhete com seis números”, conta. Devido à pandemia, caso ganhe o prêmio milionário, Vanessa criou uma estratégia para ela e os amigos começaram a curtir o dinheiro. “A primeira coisa ficar em isolamento total por 15 dias. Daí, todos fazemos teste para covid-19, fechamos um hotel no nordeste e faremos um mês de festa”, gargalha Vanessa





Também, há aqueles mais descrentes nos sorteios, mas que mudaram de opinião após passar perto de ganhar algo. O padeiro Ronaldo Oliveira, 45 anos, morador do Novo Gama (GO), diz que não costumava jogar, no entanto, um dia, tentou a sorte e quase acertou um dos prêmios. “Antes, só fazia a aposta da Mega da Virada, mas quando o prêmio acumulou em R$ 100 milhões tentei a sorte. Acertei três números”, lembra.





Depois de quase conquistar a quadra, Ronaldo passou a apostar mais vezes. “Agora, sempre que o prêmio acumula faço uma fezinha, quem sabe um dia eu ganhe”, diz. Ele é mais um que conta com a superstição. “Gosto de apostar sempre os mesmos números. Lembro que jogava um jogo antigo e tinha uns códigos, os passwords, e nunca esqueci, então tento conquistar o sorteio dessa forma”, explica.





Bolão





Para conferir o resultado do bolão da Mega-Sena, é preciso olhar se as seis dezenas premiadas constam em seu bilhete. Os resultados podem ser verificados no site da Caixa Econômica Federal, basta selecionar a data do sorteio para ver os números. Também, é possível fazer bolões on-line e acompanhar o volante por e-mail, com todos os detalhes e valores. O prêmio corresponde à cota que foi comprada do bolão on-line





A probabilidade de um ganhador levar sozinho o prêmio com uma cartela simples (R$ 4,50) é de uma em 50 milhões. Ao escolher por um número a mais, as possibilidades aumentam. O valor da aposta máxima, com 15 dezenas, é de R$ 22,5 mil. Neste caso, as chances são de uma em 10 mil.





*Estagiário sob a supervisão de Guilherme Marinho