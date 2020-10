Furacão no México: brasileiros em lua de mel vivem terror

A advogada Fernanda Mara Henriques Gomes Cortez Toledo, 37 anos, e o engenheiro Luciano Cortez Toledo, 45 (foto: Arquivo pessoal) O que era para ser uma viagem romântica e de celebração para uma nova fase de um casal tornou-se um momento assustador. A advogada Fernanda Mara Henriques Gomes Cortez Toledo, 37 anos, e o engenheiro Luciano Cortez Toledo, 45, viajaram para celebrar a lua de mel em Cancún, no México. Mas, no primeiro dia na cidade, os brasileiros foram retirados do hotel e levados para um abrigo por causa do furacão Delta , que atingiu a escala 4 de intensidade, com ventos acima de 209 km/h.





Fernanda contou que o casal chegou à cidade na madrugada de terça-feira (6/5) e que só deu tempo de ir à praia. “Poucas horas antes de nos mandarem um comunicado”, conta. O texto enviado aos hóspedes informava sobre a ida ao abrigo com local para dormir e comida. O hotel pediu para eles guardarem os pertences no banheiro e no cofre.

Uma reunião com todos os hóspedes também foi marcada no lobby do hotel. Após o encontro, foram ao abrigo. “Além do furacão ser de escala 4 (numa escala máxima de 5) e nos assustar aqui, ainda temos a problemática da covid-19, porque no abrigo está todo mundo do hotel”, conta a recém-casada. “O México é um dos únicos destinos abertos na época da pandemia, então muitos turistas aproveitaram para fugir um pouco para cá”, afirma.

A advogada conta que eles nem pensaram sobre a possibilidade de furacão. “Não sabíamos. Na realidade, não nos tocamos sobre isso... Como é algo que não ocorre no Brasil, nem passou por nossos pensamentos algo assim. Até que nos vimos dentro da situação aterrorizante”, conta.





“É surreal! Estamos sem luz, sem ar condicionado. Muito quente no abrigo. Abafado! Passei mal aqui e agora me colocaram num sofá em local mais arejado. O médico mandou eu me hidratar e ficar em local mais arejado”, detalha. A previsão é que eles sejam liberados ainda nesta quarta-feira (7/10), mas o casal não poderá sair do quarto porque o Furacão Delta segue atuando na região, podendo mudar de curso.





“Feliz por estarmos juntos”

Ainda segundo ela, o que mais assusta é o fato dos moradores locais estarem assustados. “Luciano está um pouco nervoso, ansioso que passe. Mas está se mantendo firme para que eu me sinta protegida. Afinal, é nossa lua de mel e esta situação é completamente inesperada, principalmente quando deveríamos estar desfrutando do momento. Mas estou feliz por estarmos juntos, na alegria e na dificuldade… Sempre juntos”, diz.





O casal não conseguiu entrar em contato com a embaixada brasileira no país. A reportagem entrou em contato com o Itamaraty, mas não recebeu um posicionamento até a publicação da matéria.