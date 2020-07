'Cena de terror', dizem policiais sobre mortes de enfermeira e dentista no Distrito Federal

Corpos de Fabrício e Pollyanna foram retirados do prédio por volta das 15h desta quinta-feira, pelo IML, que indicará as causas das mortes (foto: Samara Schwingel/CB/D.A Press)

feminicídio deste ano. O cirurgião dentista Fabrício David Jorge, 41 anos, esfaqueou a namorada, a enfermeira Pollyanna Pereira de Moura, 35, e depois tirou a própria vida.



LEIA MAIS 07:50 - 31/07/2020 Obra vizinha a guaranis é questão estadual, diz MPF

07:26 - 31/07/2020 Escolas reagem a vídeo de sindicato no Rio

07:10 - 31/07/2020 Botucatu tem toque de recolher e 'polícia para todo canto' condomínio, em Águas Claras. A Polícia Civil (PCDF) tenta desvendar o que teria motivado o assassinato. O Distrito Federal registra o nono caso dedeste ano. O cirurgião dentista Fabrício David Jorge, 41 anos, esfaqueou a namorada, aPollyanna Pereira de Moura, 35, e depois tirou a própria vida.O caso ocorreu entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira, em um, em Águas Claras. A Polícia Civil (PCDF) tenta desvendar o que teria motivado o assassinato.





A funcionária do Ministério da Saúde e o servidor da Secretaria de Saúde (SES) moravam juntos há cerca de um ano. Como Fabrício tinha sido diagnosticado com COVID-19, o casal estava isolado no apartamento, localizada no primeiro andar.



Pela madrugada, Pollyana e Fabrício discutiram. Ao Correio Braziliense, alguns vizinhos, sob anonimato, afirmaram que ouviram barulho de objetos caindo e quebrando por volta das 4h da manhã. Nenhum deles, porém, acionou a polícia.





O casal de profissionais da saúde morava junto há cerca de um ano (foto: Reprodução/Redes Sociais)





Por volta das 7h, Fabricio confessou a um amigo, por meio de mensagens, ter matado a mulher. O homem, ao ler o texto, deslocou-se até o apartamento do casal acompanhado por um advogado. No local, tentaram entrar, mas não conseguiran. Foi quando ele notou uma poça de sangue passando por debaixo da porta e, então, acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.





Os primeiros policiais a chegarem ao local descreveram o estado do apartamento como uma “cena de terror”. Um dos militares relatou que havia muito sangue na casa e objetos fora de lugar. Duas facas com sangue foram encontradas no chão, e uma na mão de Fabrício.



Ele apresentava ferimentos na nuca e na jugular, enquanto que Pollyanna estava ferida nos braços e ombros. Agentes do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil passaram o dia realizando perícia no local. A análise deve sair em até 30 dias e irá esclarecer a dinâmica do crime.





Os corpos de Fabrício e Pollyanna foram retirados do prédio por volta das 15h, pelo Instituto de Medicina Legal (IML), que realizará os laudos que indicarão as causas das mortes. Durante a tarde, amigos e familiares da enfermeira compareceram à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para dar informações sobre a convivência e o relacionamento do casal.





Discretos



De acordo com o depoimento de uma familiar de Pollyana ao Correio, a enfermeira e Fabrício se conheciam antes de iniciarem um relacionamento. “Mas, no ano passado, os dois acabaram terminando seus respectivos casamentos. Foi quando passaram a se envolver e, então, engataram um namoro. Eles se davam bem, fomos pegos de surpresa. Ninguém esperava isso”, afirmou, sob condição de anonimato.





Sem querer se identificar, um funcionário do prédio onde o casal morava corrobora a versão de que os profissionais da saúde não aparentavam ter problemas. “Eles eram muito tranquilos, estavam sempre sorrindo e sendo educados com todos por aqui, principalmente a Pollyanna. Ela era uma pessoa extremamente simpática, mas discreta quanto à vida pessoal. Nunca soubemos de nenhum episódio de violência envolvendo os dois”, relatou.





Inesperado



O Correio conversou com duas colegas de trabalho de Fabrício, que preferiram não se identificar. Uma é técnica de enfermagem da Saúde e conheceu o dentista nos corredores do Hospital Regional da Asa Norte (Hran). “Quando ele trabalhava lá, a gente sempre se encontrava e conversava um pouco. Era bem atencioso, nunca tive problema com ele”, disse a servidora, de 60 anos. “Há umas duas semanas eu voltei de licença e outros colegas me informaram que Fabrício estava afastado com suspeita de ter sido infectado pelo novo coronavírus. Desde então, não tive mais contato com ele”, afirmou.





Uma odontologista, de 49 anos, também servidora do GDF, trabalhou com Fabrício durante as testagens para covid-19, no Parque da Cidade. Ela demonstrou-se chocada ao saber do envolvimento do colega no crime. “Nunca imaginei que ele pudesse estar envolvido em algo assim. Ele era muito tranquilo, quase não falava da vida pessoal. Uma vez ele chegou a comentar que estava separado da ex-mulher e tinha começado a namorar há pouco tempo. Ele parecia estar muito feliz”, relembrou.





Fabrício era servidor do Hran, mas estava cedido ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A unidade da Asa Norte divulgou uma nota de pesar lamentando o falecimento do cirurgião dentista. Também por meio de nota, o Ministério da Saúde solidarizou-se com a família de Pollyanna.





Feminicídios



De janeiro a junho deste ano, o DF registrou nove casos de feminicídio, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSPDF). Em igual período de 2019, foram contabilizadas 15 vítimas mortas pela condição de gênero, o que indica uma queda de 46%.





Por meio de nota oficial, a pasta informou que “busca conscientizar cada cidadão sobre o seu papel no combate ao feminicídio e à violência contra a mulher. (...) É necessário desconstruir o padrão de comportamento omisso que muitas vezes uma testemunha assume diante de uma cena de violência doméstica.”





“Também, como parte da estratégia para o combate à violência contra a mulher, a SSP, por meio de sua Subsecretaria de Ensino e Valorização profissional (SEVAP), capacitou 1.815 profissionais da Segurança Pública. Em parceria com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), forças de segurança e sistema penitenciário local, os servidores receberam informações durante as aulas para o melhor atendimento às vítimas, enfrentamento ao feminicídio e à violência doméstica e familiar”, acrescentou.





Por fim, a secretaria sinaliza as adequações adotadas para o período de pandemia. “Foi disponibilizado o registro de ocorrências de violência doméstica e familiar também pela internet. Cabe destacar que a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) I e II, bem como todas as delegacias circunscricionais que contam com seções de atendimento à mulher, permanecem abertas e prontas para o atendimento ao público”, finalizou.