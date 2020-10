Fortes ventos e chuvas após chegada do furacão Delta na costa mexicana

Fortes rajadas de vento, chuva, postes e árvores caídos: esses foram os vestígios do furacão Delta na cidade de Cancún (sudeste), após tocar terra nesta quarta-feira (7) na costa caribenha mexicana, onde não há registro de vítimas até o momento.

Pouco mais da metade de Cancún e dos balneários vizinhos de Playa del Carmen e Cozumel permanecem sem energia elétrica, depois que o ciclone chegou de madrugada na península de Yucatán, rebaixado para a categoria dois.

Os ventos batiam as palmeiras, muitas das quais acabaram no chão assim como os postes, fiação elétrica, placas de trânsito e outdoors, observaram jornalistas da AFP.

O Delta chegou a alcançar a categoria quatro em uma escala de cinco.

"O corpo completo do furacão ainda está sobre nós, o fenômeno ainda não acabou. Felizmente, não ficou parado, continua sua trajetória, isso fará com que passe rápido", disse à imprensa o governador do estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín.

"Não notificamos (...) nenhuma morte provocada por essa passagem do furacão", destacou Luis Alberto Ortega, da Proteção Civil do México.

Com ventos de até 175 km/h, o ciclone entrou pela Península de Yucatán, perto da cidade de Puerto Morelos, entre os balneários turísticos de Cancún e Playa del Carmen, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami.

De acordo com o relatório mais recente da instituição, o centro do Delta estava "prestes a chegar na costa nordeste da península de Yucatán" com ventos de até 165 km/h.

A previsão é que, no seu avanço nesta quarta e quinta-feira pelo Golfo do México rumo aos Estados Unidos, o furacão ganhe força novamente e "pode tornar-se um furacão intenso outra vez", acrescentou o NHC.

Ao menos 6.500 militares da Secretaria da Defesa Nacional (Sedena) foram enviados a Yucatán e Quintana Roo para auxiliar as comunidades afetadas pela passagem do Delta.

- Turistas a salvo -

Além de Yucatán e Quintana Roo, as chuvas se estenderam aos estados vizinhos de Campeche e Tabasco, segundo as autoridades.

Cerca de 41.000 turistas foram evacuados de seus hotéis na terça-feira para refúgios nos balneários de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, segundo Roberto Cintrón, presidente da associação hoteleira local. Destes, 85% são mexicanos e o restante estrangeiros, principalmente americanos.

"Estávamos com 35% de nossa capacidade. Para prevenir o contágio da covid-19, nos refúgios foram tomadas as mesmas medidas que nos hotéis, como uso de álcool em gel e máscaras", acrescentou Cintrón.

Em Cancún, o maior destino turístico do México, mais de 160 albergues foram habilitados.

"Não conseguimos fazer muito. Viemos para relaxar um pouco com toda essa questão do coronavírus e estar em locais abertos", comentou na terça-feira à AFP Jonathan Rogers, no hotel Aquamarina Beach.

Rogers, de 30 anos, viajou junto com familiares da Cidade do México para Cancún após meses de confinamento pela pandemia de covid-19.

Embora não esteja previsto um impacto no território de Cuba, o governo declarou "alarme ciclônico" para Pinar del Rio, Artemisa e o município especial Isla de la Juventud.

- Recorde de ciclones -

Nas primeiras horas desta quarta-feira, as ruas de Cancún estavam desertas.

Alguns comércios reabriram após permanecerem fechados desde o início da tarde, quando também foram suspensas as operações dos aeroportos de Cancún e Cozumel.

El pasado fin de semana, la tormenta tropical Gamma y otro frente frío provocaron intensas lluvias en gran parte de la región, con saldo de seis muertos y unos 600.000 afectados en el sur y sureste de México.

No fim de semana, a tempestade tropical Gamma e outra frente fria provocaram intensas chuvas em grande parte da região, com um saldo de seis mortos e cerca de 600.000 afetados no sul e sudeste do México.

Essa situação representa um novo golpe para o Caribe mexicano, o principal destino turístico do México, que observou uma queda dramática na chegada de visitantes devido à pandemia.

O turismo representa mais de 8% do PIB do México, o quarto país do mundo mais enlutado pelo coronavírus com 82.348 mortes e 794.608 casos confirmados.

Os balneários do Caribe mexicano não são atingidos por um grande furacão desde 2005, quando o Wilma, de categoria 4, chegou à terra também em outubro. Porém, devido ao seu deslocamento lento, ficou praticamente parado por quase 72 horas entre Cozumel e Cancún.

Os moradores de Cancún se abasteceram com alimentos, água potável e tábuas de madeira, além de reunirem documentos importantes para sua proteção.

O Delta é a 26ª tempestade com nome, em uma temporada de furacões no Atlântico excepcionalmente ativa. Vários recordes já foram batidos este ano.

Entre eles, a lista de nomes previstos para os ciclones esgotou, e os meteorologistas começaram a identificá-los com o alfabeto grego.