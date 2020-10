Tempestade Gamma, que está no Golfo do México, pode se tornar furacão ainda hoje

O Centro Nacional de Furacões (NCH, na sigla em inglês) dos Estados Unidos afirmou na tarde deste sábado (3) que a tempestade tropical Gamma, que está no Golfo do México, deve produzir fortes chuvas em regiões do Sudeste do México, na península de Yucatán e na América Central. Não há previsão de que o furacão vá em direção aos EUA, de acordo com os dados do NCH.



A região mexicana de Riviera Maya se mantém em alerta com a previsão de que a Gamma toque o solo como furacão na região. A previsão era de que isso poderia ocorrer ainda neste sábado. A tempestade já provocou fortes chuvas em Yucatán.



Desde agosto, os furacões Laura e Sally provocaram interrupções em parte da produção de petróleo dos Estados Unidos localizada no Golfo do México. Entretanto, tanto o Laura quanto o Sally chegaram à costa do Estado americano da Louisiana, algo que não se prevê para o Gamma.