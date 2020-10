Vídeo: veja o que mulher encontrou dentro de embalagem de brócolis

(foto: Redes sociais/Reprodução)

Uma mulher teve uma surpresa desagradável ao comprar brócolis no fim de semana. Ao chegar em casa com as compras do supermercado, ela percebeu que havia uma cobra dentro da embalagem do vegetal. O caso aconteceu em Brusque, no Vale do Itajaí, área central de Santa Catarina.

"Gente, acabei de voltar do mercado, olha o que tem dentro do brócolis. Vou devolver para o Archer. Pega a nota fiscal", diz a mulher no vídeo, que está sendo compartilhado nas redes sociais. O caso é inusitado porque não é comum uma cobra se manter dentro de embalagens durante o processo da colheita até chegar à casa do consumidor.

O Supermercado Acher lamentou o caso e disse, em nota, que o episódio foi um "incidente da natureza". O produto foi trocado assim que a presença da cobra foi descoberta.





Apesar do susto, o biólogo Jair Neto explica que a cobra do vídeo, conhecida como dormideira, não é perigosa, pois se alimenta preferencialmente de lesmas. "Ela é pequena, não passa de 40cm, não é uma cobra peçonhenta, vive em hortas e possui hábitos noturnos. O nome dormideira é porque ela é muito dócil", explica.





Apesar de a cobra ser inofensiva, o biólogo explica que, em alguns lugares, essa serpente é conhecida como jararaca dormideira. "Por isso matam muito ela, porque ela parece filhote de jararaca, e essa, sim, é muito peçonhenta", esclarece.