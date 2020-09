Vídeos mostram acusados de tráfico de animais provocando cobra naja; veja

Em um dos vídeos, é possível ver que Pedro começa atiçando a cobra com um objeto (foto: Material Cedido ao Correio) animais silvestres. O Correio Braziliense teve acesso a três vídeos exclusivos que mostram Pedro Henrique Krambeck, estudante de medicina veterinária denunciado por tráfico de animais, e outros jovens provocando a cobra naja que o picou e que ele criava clandestinamente. Além dele, três foram denunciados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). As imagens constam no processo, que envolve o tráfico desilvestres.





Em um dos vídeos, é possível ver que Pedro começa atiçando a cobra com um objeto. Por um buraco do criadouro de plástico onde a serpente estava, ele passa a colocar o cabo preto. Aos 12 segundos deste primeiro vídeo, a naja sai da caixa.









O jovem também move uma das mãos na direção da cobra, assim como o corpo. A serpente acompanha todos os movimentos, aparentemente ouriçada. No último vídeo, a naja é manuseada por Gabriel Moraes e Gabriel Ribeiro, que extraem o veneno da serpente.





Pedro Krambeck acompanha todo o procedimento ilegal de extração do veneno da naja. O veneno é colocado em um corpo de vidro e os acusados comemoram.





Investigação indica esquema de tráfico de animais

Pedro Henrique Krambeck começou a ser investigado por tráfico de animais silvestres após ser picado pela cobra naja, em 7 de julho. A Operação Snake, da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), concluiu o inquérito e indiciou o jovem 23 vezes por tráfico de animais, 23 vezes por maus-tratos e uma vez por associação criminosa e exercício ilegal da profissão, uma vez que, em um dos vídeos apreendidos pelos agentes, o estudante de veterinária realiza uma cirurgia em uma serpente. O procedimento ocorreu no interior de um dos estabelecimentos comerciais da família.





Em entrevista ao Correio, o advogado do rapaz declarou que ele é inocente das acusações e que não houve maus-tratos, pois Pedro é um colecionador apaixonado pelos animais.





Familiares do acusado de tráfico também foram alvos da 14ª DP, o padrasto dele, o tenente-coronel da PMDF Clóvis Eduardo Condi, e a mãe, a advogada Rose Meire dos Santos. A apuração confirmou que o militar concedia suporte financeiro a Pedro, enquanto que a mãe dele ficava responsável pela reprodução das cobras.





A investigação também identificou que a associação criminosa de tráfico de animais iniciou na faculdade de Pedro Krambeck. Ele e outros amigos, entre eles Gabriel Ribeiro, desenvolveram o esquema e passaram a realizar rifas de cobras na instituição, segundo os investigadores. Pedro Henrique e Gabriel Ribeiro chegaram a ser presos temporariamente.





Por causa da rede de tráfico dentro da entidade, policiais civis passaram a apurar se professores poderiam ter ligação com o crime. Na última fase da Operação Snake, agentes coletaram conversas de WhatsApp que mostram o envolvimento de uma docente do curso de veterinária. Após Pedro ser picado pela naja, ela chegou a orientar um jovem a soltar as cobras não venenosas no mato. A suspeita foi indiciada por fraude processual.