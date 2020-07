Estudante é mordido por naja exótica em Brasília e está em coma

A naja não é típica do Brasil e, para ser importada, é preciso trazer o soro antiofídico antes (foto: Flickr/Reprodução) estudante de 22 anos foi picado por uma cobra naja nesta terça-feira (7/7). O jovem foi levado ao Hospital Maria Auxiliadora e está em coma na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O soro antiofídico necessário para o tratamento do veneno, que só é produzido pelo Instituto Butantan em São Paulo, chegou em Brasília durante a noite de terça-feira. Umde 22 anos foi picado por uma cobranesta terça-feira (7/7). O jovem foi levado ao Hospital Maria Auxiliadora e está emna Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Onecessário para o tratamento do, que só é produzido pelo Instituto Butantan em São Paulo, chegou em Brasília durante a noite de terça-feira.





07:18 - 08/07/2020 Empresários cobram combate ao desmate medicina veterinária e segue em coma. De acordo com Carlos Eduardo Nóbrega, diretor de répteis, anfíbios e artrópodes do zoológico de Brasília, a naja é originária da Ásia e não tem postura agressiva. "Essa espécie só ataca quando se sente muito ameaçada. Porém, é muito nociva ao ser humano e pode levar à morte 1h depois da picada", diz. Ele explica que o veneno age diretamente no sistema nervoso central. "A pessoa pode perder a noção de espaço e ficar sonolenta", explica. Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkuhl é estudante dee segue em coma. De acordo com Carlos Eduardo Nóbrega, diretor de répteis, anfíbios e artrópodes do zoológico de Brasília, a naja é originária da Ásia e não tem postura. "Essa espécie sóquando se sente muito ameaçada. Porém, é muitoao ser humano e pode levar à1h depois da picada", diz. Ele explica que o veneno age diretamente no sistema nervoso central. "A pessoa pode perder a noção de espaço e ficar sonolenta", explica.





coral verdadeira. Ele ressalta que é importante não trazer animais exóticos para o Brasil sem autorização dos órgãos ambientais. "Antes de trazer o animal, é necessário importar o soro. Caso contrário, a pessoa pode responder por crime ambiental", diz. Carlos afirma que a naja se assemelha com a espécie brasileira verdadeira. Ele ressalta que é importante não trazerpara o Brasil sem autorização dos órgãos ambientais. "Antes de trazer o animal, é necessário importar o soro. Caso contrário, a pessoa pode responder por crime ambiental", diz.





Sobre a cobra





Segundo o major Elias Costa do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), a polícia ainda tenta falar com a família do estudante picado para tentar recolher o animal. "Queremos colocá-lo em um ambiente adequado e não pode ser solto no Distrito Federal", diz. Ele ressalta a importância de não domesticar animais silvestres nem peçonhentos. "Caso alguém que não tenho o conhecimento necessário tentar manipular esses animais, o risco de acidentes é grande", explica.





Carlos Eduardo diz que, ao encontrar uma cobra, é necessário ter calma. "O primeiro passo é se afastar do animal e tentar desviar o caminho. Se não for possivel, pegar um galho comprido e encostar na cobra fará com que ela se incomodade e então saia do caminho."