Naja foi deixada em estacionamento para PM pegar; veja vídeo

O vídeo a que o Correio teve acesso mostra o momento em que Gabriel chega ao shopping e deixa a caixa com a cobra. Em seguida, é possível ver um veículo do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) da PMDF, que recolhe o animal. As investigações da Polícia Civil apontaram que policiais militares agiram para tentar proteger os investigados. O padrasto de Pedro, o tenente-coronel Clovis Eduardo Condi, é integrante da corporação.

(foto: Ivan Matos/Zoológico de Brasília)



Policiais civis estavam em contato com Gabriel para a entrega da serpente. A princípio, estava tudo combinado para ele devolver a cobra, mas, em determinado momento, o estudante mudou de ideia e informou aos agentes que só entregaria o animal aos policiais militares.