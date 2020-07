Polícia captura mais cinco cobras; duas delas são de jovem picado por naja

Cobra nigritus foi apreendida em operação da polícia civil nesta quinta-feira (foto: PCDF/Divulgação) serpentes, sendo três corn snake, nativa dos Estados Unidos, uma rat snake e uma nigritus, também nativas da América do Norte. Segundo investigações, duas delas pertencem a Pedro Henrique Krambeck Lehmukl, de 22 anos, preso nesta quarta-feira (29/7) por suposto envolvimento em um esquema internacional de tráfico de animais exóticos e silvestres. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu nesta quinta-feira (30/7) no Guará outras cinco, sendo três, nativa dos Estados Unidos, umae uma, também nativas da América do Norte. Segundo, duas delas pertencem a Pedro Henrique Krambeck Lehmukl, de 22 anos, preso nesta quarta-feira (29/7) por suposto envolvimento em umdedeexóticos e silvestres.





Duas das cinco cobras apreendidas são do estudante Pedro Krambeck, que foi picado por uma naja (foto: PCDF/Divulgação) Operação Snake da 14ª Delegacia de Polícia (Gama). Após a regular apreensão, os animais serão encaminhados para o Jardim Zoológico de Brasília por uma equipe do Instituto do Meio Ambiente (Ibama). O estudante de medicina veterinária foi picado por uma naja em 7 de julho. Outras 18 serpentes encontradas pela polícia estão ligadas a Pedro Henrique. As apreensões fazem parte dada 14ª Delegacia de Polícia (Gama). Após a regular apreensão, os animais serão encaminhados para o Jardim Zoológico de Brasília por uma equipe do Instituto do Meio Ambiente (Ibama). O estudante de medicina veterinária foi picado por umaem 7 de julho. Outras 18 serpentes encontradas pela polícia estão ligadas a Pedro Henrique.





Polícia apreendeu cinco serpentes, sendo três corn snake, uma rat snake e uma nigritus (foto: PCDF/Divulgação) Prisão

Pedro Henrique foi preso no apartamento no qual reside com a família, no Guará 2. O amigo dele, Gabriel Ribeiro de Moura, 22, também está detido por tentar ocultar provas e atrapalhar as diligências. Os dois estão presos, temporariamente, na Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) na Carceragem da PCDF.