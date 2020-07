Preso o estudante picado por naja

Pedro Henrique é suspeito de participar de um esquema nacional de tráfico de drogas (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O estudante de medicina veterinária Pedro Henrique Lemkuhl, 22 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (29). O mandado de prisão temporária foi cumprido no Guará por agentes da 14ªDP (Gama). O estudante é suspeito de fazer parte de um esquema de tráfico de animais e foi picado por uma naja kaouthia em 7 de julho.









A prisão temporária de Pedro foi parte da quarta fase da Operação Snake da Polícia Civil do DF (PCDF) e contou com apoio de uma equipe do Instituto de Medicina Legal (IML) para verificarem o estado de saúde do acusado. Pedro passou cerca de seis dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Maria Auxiliadora, no Gama, após sofrer a picada da naja.





Pedro deve ficar preso por cinco dias. O mandado foi expedido pela 1ªVara Criminal do Gama.



Relembre o caso



Pedro Henrique Lemkuhl chamou a atenção das autoridades após dar entrada no hospital por ser picado por uma naja kaouthia -- espécie exótica e que não pode ser criada no Brasil, por ser venenosa. Para ser tratado, o jovem precisou do soro antiofídico, cedido pelo Instituto Butantan, em São Paulo.





Desde então, Pedro, familiares e amigos viraram alvo da PCDF por serem suspeitos de participarem de um esquema de tráfico de animais. Gabriel Ribeiro, amigo do estudante que mantinha a naja em casa e a deixou em uma caixa próximo ao shopping Pier 21, também está preso.





A mãe e o padrasto de Pedro, um tenente-coronel da Polícia Militar, também são investigados. A família foi multada pelo Ibama em R$78 mil por maus-tratos aos animais e por atrapalharem as investigações.





O caso da naja desencadeou a apreensão de outros animais como serpentes e tubarões. As espécies encontradas foram encaminhadas ao Zoológico de Brasília ou entregues ao Ibama.