Naja pode revelar grande ''esquema de tráfico internacional'', diz promotor

Amigo de Pedro Henrique não tinha autorização para criar a cobra jiboia-arco-íris, que está no Zoo. Gabriel está preso temporariamente (foto: Fundação Zoológico de Brasília/Divulgação)

Após a repercussão do caso do jovem picado por uma, a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Prodema) e o Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos (Ncyber), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), abriram um procedimento para apurar uma suposta rede deem sites e redes sociais no. Ao Correio, o promotor do Prodema, Paulo José Leite, disse que há fortes indícios de um “esquema grandioso de” na capital.A apuração visa identificar se há conexão entre ocom o caso da. Em matéria exclusiva, publicada ontem, o Correio revelou que uma das testemunhas ouvidas pela polícia confirmou que Pedro Henrique comprava e vendia cobras exóticas desde 2019. “Obtivemos a informação de que haveria essa página (de venda ilegal de animais) e abrimos procedimento para apurar. O MPDFT acompanha o inquérito e aguarda a conclusão das investigações. Como o assunto ainda está sob apuração, não é possível dar mais detalhes”, explicou o promotor.A criação deno Brasil, assim como a de qualquer, é proibida com base na legislação existente. O artigo 4ª, da Lei nº 5.197/67, determina que nenhuma espécie poderá ser introduzida no país, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida na forma da lei. “Sempre destaco que animal exótico não é pet. Ele é retirado de seu habitat de origem. Além de ser uma ação cruel com o animal, isso pode gerar desequilíbrios ambientais graves. O MP atua para coibir essa prática”, completou o magistrado.Doislotados no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis () são suspeitos de envolvimento com os fatospela polícia relacionados a uma organização de tráfico internacional de animais silvestres. Adriana da Silva Mascarenhas é uma das funcionárias.Com base nas investigações, ela teria concedido umaa Gabriel Ribeiro, em 12 de fevereiro de 2019. O termo, assinado pela funcionária, autoriza a entrega de umajiboia-arco-íris, nativa do Brasil, a Gabriel Ribeiro de Moura, 24 anos, um dos amigos de Pedro Henrique Lehmkuhl, 22, estudante atacado pela naja. Porém, ele não tinha autorização para criar oGabriel, que também é, está preso, temporariamente, na carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) desde quarta-feira, por tentar obstruir diligências realizadas pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama). Ele divide a cela com outros 10 detentos, segundo informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).O estudante de medicina veterinária deve ficar preso até amanhã. Caso a Justiça converta a prisão em preventiva, ele será transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, onde deverá ficar no Centro de Detenção Provisória (CDP II) — unidade que abriga detentos recém-chegados no sistema prisional, para que cumpram o período de quarentena em decorrência do novo coronavírus.A cela em que Gabriel está mede 4,80m de profundidade e 1,70m de largura. O jovem não pode receber visitas de familiares ou amigos, com base na determinação da Vara de Execuções Penais (VEP), para evitar o contágio da. Além disso, ele tem direito a banho de sol diário por duas horas. A advogada de Gabriel, Amanda Bedaqui, informou que entrou com o pedido de habeas corpus, mas não deu mais detalhes.Em live promovida, ontem, no Instagram do, o diretor de répteis do Zoo, o biólogo Carlos Eduardo, apresentou curiosidades sobre a. A cobra está no local desde que foi apreendida pela Polícia Civil., com comprimento de, aproximadamente, 1,5m, é nativa da Ásia e é adulta. O animal chega a botar entre 15 a 20 ovos. Até o momento, não se sabe se a naja é fêmea ou macho. “Ainda não fizemos a sexagem dela. Para isso, temos que colocar um bastão cirúrgico e, quando esse bastão entra mais de sete escamas, é porque trata-se de um macho”, disse o biólogo.Na quinta-feira passada, ela comeu pela primeira vez no Zoo. O alimento foi um camundongo. De acordo com o diretor de répteis, essa serpente alimenta-se, frequentemente, a cada 15 dias. Outra curiosidade é em relação à audição da cobra. “Elas não têm aparelho auditivo completo. Se eu gritar por duas horas, ela não vai ouvir, mas apenas ouvir a vibração”, explicou.