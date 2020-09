Cobra rara é resgatada em apartamento no Distrito Federal

(foto: PMDF/Divulgação ) Moradores de um apartamento em Águas Claras, em Brasília (DF), encontraram uma cobra da espécie muçurana na sacada do quarto andar do prédio. A serpente foi resgatada na noite deste domingo (13/9) pelos policiais militares da Central de Operações do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA).

De acordo com os militares, foi feita uma varredura na sacada do apartamento dos moradores, que acionaram a polícia, mas a cobra só foi localizada na sacada do apartamento vizinho, no edifício Vintage Manacá – o prédio fica a menos de três quilômetros de distância do Parque Águas Claras.





Segundo o biólogo Fábio Hudson, participante do projeto Brasília É O Bicho!, o animal é nativo do cerrado. “A muçurana é inofensiva aos seres humanos, ela se alimenta de outras serpentes, até mesmo jararaca e cascavel, pois ela é imune ao veneno dessas serpentes”, explica. "É rara de ser encontrada, mas não oferece qualquer risco.”