Polícia investiga origem de cobra rara achada no 4º andar de prédio no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) abriu investigações para apurar a origem da cobra encontrada na sacada de um prédio de Águas Claras. O caso ocorreu no domingo (13/9) e assustou os moradores do edifício. A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).





Segundo consta na ocorrência, o síndico do prédio, Luciano dos Santos Martins, 40 anos, contou aos policiais que, por volta das 22h de domingo, apareceu uma cobra na varanda de um apartamento do 4ª andar. O homem ligou para a Polícia Militar em seguida e o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) compareceu ao endereço e retirou a serpente.





A cobra é uma king snake (Lampropeltis getula), nativa do norte do México e Sul dos Estados Unidos. Até o momento, o dono do animal não havia sido identificado. Os militares chegaram a fazer uma varredura na sacada do apartamento dos moradores que acionaram a polícia, mas a cobra só foi capturada na sacada do apartamento vizinho, no edifício Vintage Manacá — o prédio fica a menos de três quilômetros de distância do Parque Águas Claras.





O Correio apurou que os moradores do local suspeitam de criação do animal no prédio. “Acho que esse é o pensamento da maioria das pessoas, a gente não consegue imaginar da onde surgiu. Não era exatamente o primeiro andar ou o segundo, é uma altura relativamente grande. Ficamos cheios de dúvidas em relação a isso”, disse uma das moradoras, Liz Nakahara, 32, em entrevista nesta segunda-feira (14/9).





O síndico também chegou a relatar que o policial que atendeu a ocorrência afirmou que é “muito estranho” uma cobra no quarto andar. “Porque o quarto andar aqui equivale ao sexto, porque tem mais dois para baixo. A gente especula que ela tenha descido pela rede de proteção”, disse.





A cobra foi encaminhada ao Zoológico de Brasília, mas precisou ser transferida ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por se tratar de uma espécie exótica.





Caso naja





medicina veterinária Pedro Henrique Krambeck, 22, Outro caso que gerou polêmica em todo o país foi o da naja. O fato começou a ser investigado pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama), após o estudante deveterinária Pedro Henrique Krambeck, 22, ter sido picado por uma naja kaouthia , que ele mesmo criava, de maneira ilegal, no apartamento onde mora com os pais, no Guará.





As investigações concluíram que Pedro Henrique traficava cobras há, pelo menos, três anos. O jovem foi indiciado 23 vezes por tráfico de animais, maus-tratos, associação criminosa e exercício ilegal da profissão, uma vez que vídeos registraram o momento em que ele realiza uma cirurgia em uma serpente no interior de um dos estabelecimentos família.





O pai dele, o tenente-coronel da PMDF Clóvis Eduardo Condi, a mãe, a advogada Rose Meire dos Santos, e o amigo Gabriel Ribeiro de Moura, também foram indiciados. O Ministério Público apresentou a denúncia e pediu a condenação dos réus. O caso segue na Justiça e a decisão está nas mãos do juiz Manoel Franklin Fonseca Carneiro, titular da 1ª Vara Criminal do Gama.