Queimadas nos ecossistemas brasileiros: impacto na saúde, na biodiversidade e na economia

As queimadas no Pantanal e na Amazônia tomaram conta dos noticiários e até mesmo famosos, como o ator estadunidense Leonardo DiCaprio , se manifestaram pedindo às autoridades brasileiras que tomem providências para diminuir as queimadas. As consequências desses incêndios ultrapassam as questões ambientais, elas afetam a economia e põem em risco a saúde de milhões de brasileiros. Por que, mesmo vivendo distante dessas regiões, devemos nos preocupar com incêndios na maior floresta tropical do planeta e os incêndios na maior planície alagada do mundo