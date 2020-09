Tendência é que São Paulo avance para fase verde no início de outubro, diz Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou que o município deve passar para a fase 2 verde, menos restritiva, na próxima reclassificação a ser feita do Plano São Paulo de quarentena heterogênea, no início de outubro. A capital se encontra na fase 3 amarela desde a classificação do dia 26 de junho.



Segundo Covas, durante apresentação no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o município de São Paulo atende aos critérios da fase verde de taxa de ocupação dos leitos de UTI, oferta de espaços para internação e diminuição do número de casos, internações e óbitos.