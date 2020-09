COVID-19: estudo prevê fim da primeira onda no Brasil em outubro

Pesquisa foi realizada por professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal Fluminense (foto: UFF/Divulgação)

Com a reabertura do comércio nos maiores centros econômicos do país, os brasileiros voltaram às ruas antes esvaziadas em razão da pandemia por COVID-19. Muitos deles, no entanto, sem adotar as medidas básicas de segurança, amplamente divulgadas pela Organização Mundial de Saúde, como o uso de máscaras e a prática de distanciamento social.





Mesmo com esses descuidos, vem chamando atenção a redução crescente do número de ocupação de leitos em hospitais públicos e privados de todo o país por coronavírus, fato que vem sendo registrado nos últimos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde.









A pesquisa, iniciada em abril de 2020, se desenvolveu com base em uma análise de dados epidemiológicos de mais de 50 países de todo o mundo.





“Utilizando técnicas estatísticas para analisar os dados dessa pandemia e da pandemia de H1N1, em 2009, foi mostrado que há evidências suficientes desde o final de abril que comprovam que a COVID-19 segue o mesmo padrão sazonal”.

Segundo Márcio, “a transmissão se intensifica no outono e inverno e diminui de intensidade na primavera e verão. Isso auxilia os gestores públicos a se programarem para as novas ondas da pandemia que virão”, explica.





De acordo com o professor, o termo “ondas epidêmicas” é uma maneira de denominar a ocorrência de um grande surto da enfermidade, em que há uma quantidade considerável de infectados, dentro de um período limitado de tempo.





“Em um surto da epidemia, o número de doentes confirmados sobe diariamente até atingir um pico e depois desce até haver poucos casos. Quando visualizamos isso em um gráfico, ele se parece com o formato de uma onda ou uma montanha. E quando olhamos o total de casos de uma determinada doença infecciosa em um período maior de alguns anos, observamos ondas (surtos epidêmicos) que se sucedem”, esclarece.





O estudo desenvolvido por Márcio aponta que, passados os meses de crescimento da quantidade de casos e de pico da pandemia no país, a tendência agora é de decréscimo da curva. “A queda irá se intensificar no término desse mês e a partir do final de outubro prevejo que o país terá poucos casos da doença se comparado ao número atual. Mesmo sem vacinação, devido à sazonalidade o número de casos permanecerá baixo de novembro a fevereiro”, enfatiza.





Para o especialista, o Brasil ainda não saiu da primeira onda. Apesar disso, segundo ele, a previsão é de haver uma forte queda na quantidade de casos ao longo dos meses de setembro e outubro, o que também ocorrerá na maioria dos países do hemisfério sul. Na ocasião, haverá, então, o “fim” da primeira onda de COVID-19 no país. Paralelamente, acontecerá uma segunda onda na maioria dos países europeus e asiáticos.





Márcio Watanabe afirma ainda que uma eventual segunda onda generalizada seria muito menor do que a anterior. “De acordo com a pesquisa, ela atingiria menos cidades e teria um número de incidência bem inferior. E somente ocorreria partir de março/abril do ano que vem, com a proximidade do outono, assim como é comum a outras doenças respiratórias, em que os surtos ocorrem de abril a julho. Provavelmente, teríamos pequenas ondas de COVID-19 todos os anos nesse período”.





Nesse momento, segundo o docente, as perspectivas são otimistas, tendo em vista a possibilidade de a vacina já estar disponível antes de março do ano que vem. Apesar disso, ele ressalta a extrema importância de se manterem os cuidados preventivos em relação à doença, principalmente enquanto o total de casos ainda for expressivo. Ele explica que, mesmo com a sazonalidade, é possível haver em alguns locais pequenos surtos isolados durante a primavera e verão, o que reforça a necessidade de cautela por parte da população.





“A vacinação é fundamental para a prevenção até mesmo de enfermidades em relação às quais a maior parte da população já tem alguma imunidade. Ela será fundamental, caso esteja disponível, para evitarmos uma segunda onda em abril e maio de 2021, evitando novos infectados, mortes e a necessidade do retorno das medidas de isolamento social. É muito provável que a vacina de COVID-19 entre para o calendário anual de idosos e crianças, assim como a da gripe”, esclarece o professor da UFF.