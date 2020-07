Pizza mais feia do mundo é brasileira; rede de fast food viraliza

Uma pizza da rede de fast food Subway virou piada e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após o cliente que a recebeu o prato em casa postou uma foto na rede social.

O post foi feito nesta segunda-feira (13/7) e rapidamente virou meme na rede social. "Se 2020 fosse uma pizza, seria a do Subway", escreveu uma usuária.

A publicação original foi feita pelo paulistano Tiago Luiz. "Isso aqui é a Pizza de vcs? deu ate tristeza só de olhar. Isso foi na maldade e não um erro", escreveu.

Após a repercussão, o jovem disse que a intenção era só de fazer uma reclamação. "Publiquei sem pretensão, mais para tentar contato com o iFood e com o Subway. Aí mandei a foto em alguns grupos e começaram a retuitar", afirmou ao Yahoo.

A empresa respondeu ao cliente dizendo que vai apurar o que ocorreu e pediu desculpas. "Olá. Pedimos desculpas e já estamos apurando o ocorrido. Fomos surpreendidos com o seu caso e gostaríamos de esclarecer que esta pizza não está nas especificações que acreditamos serem as ideais."



Veja as reações à pizza:





A rede iniciou a venda de pizzas no início deste mês. No cardápio, há cinco sabores: mussarela, peperoni, BMT (salame, presunto e peperoni), frango defumado com cream cheese e frango cheddar.

As mulheres // Os garotos que elas gostam



Pizza do Subway edition pic.twitter.com/48cffkdq0J %u2014 professora de férias %uD83D%uDE1E%u270A%uD83C%uDFFB (@szkilo) July 14, 2020