Depois da hashtag #BombrilRacista chegar aos assuntos mais comentados do Twitter nesta manhã, a Bombril pediu "sinceras desculpas" e decidiu que vai retirar, a partir de hoje, a esponja de aço chamada "krespinha" do seu portfólio de produtos.



Durante a manhã desta quarta-feira, 17, usuários da rede social passaram a compartilhar capturas de tela do site da empresa em que constavam a imagem do produto com a descrição "ideal para limpeza pesada". Segundo a Bombril, não houve relançamento ou reposicionamento de marca recente do item em questão, que está no portfólio do grupo há quase 70 anos. "A marca estava no portfólio há quase 70 anos, sem nenhuma publicidade nos últimos anos, fato que não diminui nossa responsabilidade", disse a companhia em nota no Twitter.



O produto já foi retirado do site e a marca se comprometeu a rever sua estratégia de comunicação de modo a aumentar seu compromisso com a diversidade.