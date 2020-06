Capa do EM desse domingo viraliza nas redes sociais

A capa do Estado de Minas de ontem viralizou nas redes sociais. A manchete que a maioria dos leitores gostaria ou esperava ler seria “Bolsonaro abre guerra ao coronavírus”, mas acabou virando “Bolsonaro abre guerra ao número de óbitos”, com o recurso gráfico usado na página evidenciando a mudança na conduta do presidente na divulgação dos dados relativos à doença no Brasil. O governo decidiu que não divulgaria mais o acumulado de mortos no país, mas somente os falecimentos do dia. O EM cumpriu o seu papel e atualizou os números, informados ao leitor.

A manchete impactou os internautas e provocou discussões sobre a forma com a qual o governo está lidando com a pandemia do novo coronavírus. “Aquelas capas pra gente estudar no pós-pandemia”, comentou a jornalista Kelly Kristina Rios no Twitter, onde a publicação contabilizou milhares de likes.

A repercussão ganhou âmbito internacional. O correspondente do jornal britânico The Guardian, Tom Phillips, traduziu a manchete para o inglês e postou em sua conta oficial no Twitter. Além disso, o jornalista parabenizou a equipe do EM pelo trabalho. A jornalista Cecília Olliveira, contributing editor no The Intercept Brasil, também tuitou a capa e marcou o usuário do Estado de Minas. A publicação no perfil da jornalista acumula mais de 3 mil likes.

Assim como Zean Bravo, jornalista, que retuitou a publicação do Estado de Minas com um comentário: “A verdade estampada na primeira capa!”. No Twitter, a capa de ontem contabilizou 607 compartilhamentos, com 2 mil curtidas e 50 comentários. Já no Instagram, a foto da capa do jornal ultrapassou os 3 mil likes e 288 comentários, que geraram debates políticos entre leitores de ideologias diferentes. No Facebook, a imagem da capa também se popularizou. A publicação rendeu mais de 570 compartilhamentos, com o alcance de mais de 90 mil pessoas e quase de 600 comentários.

Algumas publicações que fizeram sucesso entre internautas até mesmo fora do Brasil

Outras capas do Estado de Minas durante a cobertura da pandemia também viralizaram, como a que repercutiu a fala do presidente Jair Bolsonaro dizendo “E daí?”, ao ser questionado sobre o número de mortes causadas pela doença, e outra na qual o jornal lembra que o presidente chamou a COVID-19 de gripezinha e convidava os apoiadores para um churrasco no momento em que o número de mortes aumentava no país.