Usuários continuam a ter problemas com app Caixa nesta terça

Alem de ficar 1hora na espera tento pagar as contas e sempre aparece "tente vovamente mais tarde" porra vou ter que pagar muito valor a mais por conta dos juros,

VAMOS RESOLVER O PROBLEMA %uD83D%uDE20%uD83D%uDE21 #caixatem %u2014 dre %u262E (@oeadre) July 7, 2020

Fiquei de 12h ás 18h40 tentando acessar pra pagar boletos, quando consigo aparece isso. Sério? Mais tarde quando? quando os boletos vencerem? quando o Horario vencer? Pra que serve o app então? #caixatem https://t.co/DbKzRXiG4f %u2014 Isabela Silva (@isabellasxoxo) July 7, 2020

Os usuários que tentam acessar o aplicativocontinuam encontrando dificuldades. Nesta terça-feira (7), pessoas que tentaram acessá-lo relataram que o aplicativoemite umamensagem orientando a fazer uma nova tentativa mais tarde. Mas, depois de esperar algum tempo, o serviço volta a ficar paralisado. A dificuldade vem desde a semana passada , quando se encerrou o prazo de cadastro da nova fase do benefício. A Caixa vinha se justificando seguidamente, afirmando que o sistema voltaria ao normal, mas o alto número defez o app sair do ar por algus minutos ao longo do dia.Durante a semana, as hashtagsestão entre os assuntos mais falados do Twitter por causa dos transtornos encontrados pelos usuários para resgatar os R$ 600 do benefício para pagamento de contas ou boletos, ou mesmo para retirar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).Nessa segunda (6/7), ase pronunciou: "O aplicativo Caixa Tem está disponível durante 24h pelos sete dias da semana. Contudo, devido ao alto volume de acessos, pode apresentar intermitência momentânea em alguns serviços. A orientação para esses casos é tentar novo acesso ao serviço um pouco mais tarde".entrou em contato com a assessoria de imprensa e não teve retorno até a publicação desta matéria.(Com informações de Roger Dias)