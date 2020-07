Homem tenta por fim em caixa de marimbondo e acaba incendiando casa vizinha

(foto: Serviço Operacional de Informação Pública /CBMDF/ Divulgação) perigosa de interferir com uma tocha incendiada no abrigo de marimbondos resultou em um princípio de incêndio em Brasília neste sábado. Acidentalmente, a residência ao lado, composta por três pavimentos e formada por 12 cômodos, foi atingida pelo fogo. A iniciativade interferir com uma tocha incendiada no abrigo de marimbondos resultou em um princípio de incêndio em Brasília neste sábado. Acidentalmente, a residência ao lado, composta por três pavimentos e formada por 12 cômodos, foi atingida pelo fogo.

A equipe de socorro do Corpo de Bombeiros constatou, de imediato, o incêndio no terceiro pavimento. Dois moradores estavam no interior do imóvel: um foi retirado com a ajuda dos bombeiros e o outro conseguiu se desvencilhar da situação sozinho.





Não houve vítima nem transporte de pessoas a hospital. A perícia de incêndio foi dispensada, dado que a causa inicial do acidente era conhecida. A moradora da casa descreveu a ação do vizinho que resultou nas chamas propagadas para o telhado. Procedimento de rescaldo, para extinção de novos focos de incêndio, foram adotados pelos militares.