Total de mortes em SP por covid-19 vai para 15.996; Estado tem 312 mil casos

O total de mortes pela covid-19 no Estado de São Paulo foi para 15.996 neste sábado, 4, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. Nas últimas 24 horas, mais 302 mortes de pessoas com a doença foram confirmadas pelas autoridades de saúde. Com os números desse sábado, o total de infectados pela doença chegou a 312.530 pessoas. Dessa forma, mais 2.013 pacientes receberam o diagnóstico positivo para a doença.



A taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) está em 63,8% no Estado neste sábado. É exatamente o mesmo porcentual de ocupação na região metropolitana. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, "o número de pacientes internados é de 13.837, sendo 8.204 em enfermaria e 5.633 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 10h30 da manhã de hoje".



O total de novos casos é o menor desde o dia 18 de junho, quando houve uma pane nos sistemas e São Paulo só anotou 1.111 novos casos (os dados foram atualizados posteriormente). Antes da pane, apenas em 8 de junho o total havia sido menor do que os números deste sábado.



Segundo o governo do Estado, a epidemia de coronavírus está em desaceleração na capital paulista e em parte da região metropolitana, enquanto se acelera no interior do Estado. Nesta sexta-feira, a região de Campinas foi reclassificada como área "vermelha", a mais grave, no plano de reabertura econômica do Estado, o Plano São Paulo. Na capital, o prefeito Bruno Covas (PSDB) assinou neste sábado os protocolos que liberam salões de beleza, bares e restaurantes a reabrirem parcialmente, estes dois últimos apenas até as 17h.