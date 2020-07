Clientes de restaurante no Rio debocham de fiscalização: 'Eu não vou embora'; veja

Clientes debocharam de fiscalização da Vigilância Sanitária e da Guarda Municipal do Rio (foto: Reprodução)









Além do restaurante citado, outros dois estabelecimentos foram interditados na mesma região por promoverem aglomerações. Um bar também cometeu infração por falta de licença sanitária.





Desde que a Fase 3 da reabertura econômica do Rio começou, 127 pontos comerciais foram vistoriados. Ao todo, 99 infrações foram aplicadas por diversos motivos, como aglomeração e irregularidade no posicionamento de mesas e cadeiras, não respeitando o distanciamento de dois metros, conforme prevê a regra.





Na primeira noite de reabertura de bares e restaurantes, foram registradas cenas de aglomeração e de pessoas sem máscara. A maior parte dos casos aconteceu no Leblon , na Zona Sul. Além disso, vários estabelecimentos ultrapassaram o horário de fechamento, determinado pela prefeitura às 23h.





O estado do Rio de Janeiro já contabilizou 120.440 pessoas infectadas e 10.624 vidas perdidas por causa da COVID-19.

Depois das cenas dee de pessoas sem máscara nas portas de bares e restaurantes do Rio de Janeiro, no primeiro dia de flexibilização para o funcionamento dos segmentos, na quinta-feira, o movimento foinessa sexta. No entanto, houve registros de abuso. Em um dos locais, clientes chegaram ada fiscalização da prefeitura da capital.