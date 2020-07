Aplicativo Caixa Tem volta a ter problemas pelo segundo dia consecutivo

Brasileiros usam o sistema para resgatar o auxílio emergencial do governo federal ou para sacar o FGTS (foto: Caixa/Divulgação)

Mesmo depois do fim do prazo para o cadastro do novo auxílio emergencial do governo federal, os usuários que tentam acessar o aplicativo Caixa Tem continuam encontrando dificuldades nesta sexta-feira (3). Durante todo o dia, as hashtags #CaixaTemNada e #CaixaTemNãoFunciona estão entre os assuntos mais falados do Twitter por causa dos transtornos encontrados pelos usuários para resgatar os R$ 600 do benefício para pagamento de contas ou boletos ou mesmo para retirar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A Caixa havia emitido comunicado nesta quinta-feira (2) explicando que a demora seria em virtude do alto número de acessos, mas que aos poucos o sistema voltaria ao normal.

“Mais um dia sem nem 1 real, para sustentar meus filhos. E se isso não for emergencial o que seria?”, relatou uma usuária do programa Bolsa Família. Felipe Justino foi outro a criticar a Caixa pelas redes sociais: “Já estou há 1h e meia nessa humilhação e nada de conseguir ter acesso e vocês?”.

vou postar aqui tbm pra quem não ta conseguindo pagar boletos ou a data pra sacar o auxílio emergencial é daqui um mês pelo app CaixaTem, tbm vale pro FGTS

Olhem ai o que a @Caixa faz com os brasileiros,para fazer movimentação no #caixatem,olhem á hora em cima do celular e olhem a hora para começar.

Estão fazendo os brasileiros de besta.



Erros:não aparece saldo,não aparece extrato e não faz paga.

Pra quem não sabe esse é o funcionário responsável por analisar e liberar o auxílio emergencial de cada um

Sem conseguir resgatar o benefício, Beatriz Dias foi irônica em seu post: “Desde às 9h10 nessa "fila". Aproveita e manda junto um kit de maquiagem e nariz de palhaço!”.

Nesta sexta, a instituição voltou a se justificar, alegando que vários brasileiros tiveram sucesso nas operações pelo sistema: "O banco informa ainda que os clientes e beneficiários estão conseguindo concluir as operações, apesar das intermitências".

Até 4 de julho, novas parcelas do auxílio serão depositadas nas contas da poupança social digital, acessada pelo Caixa Tem, para os três lotes de inscritos no programa. Nesta quinta-feira (2), mais 6,8 milhões de trabalhadores recebem o benefício.

Essa não foi a primeira vez que o Caixa Tem apresenta problemas. Desde a semana passada, quando o governo autorizou a retirada da terceira parcela do auxílio emergencial para trabalhadores informais e autônomos, diversas pessoas usaram o Twitter para reclamar dos serviços prestados pela instituição financeira.

Confira a nota emitida pela Caixa Econômica Federal

A CAIXA esclarece que nesta primeira semana de julho, em que ocorrem os processamentos de fechamento e início de mês, somados aos lançamentos dos créditos dos benefícios emergenciais e folhas de pagamento mensais, alguns serviços podem apresentar intermitência momentânea.





O banco informa ainda que os clientes e beneficiários estão conseguindo concluir as operações, apesar das intermitências. Neste sentido, registramos que o CAIXA Tem acumulou até 30/06 mais de 1 bilhão de consultas de saldo/extrato e 17 milhões de pagamentos de boleto.