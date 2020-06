São Paulo anuncia multa de R$ 500 a pessoas sem máscaras em público

Segundo Doria, fiscalização da regra será feita pela Vigilância Sanitária estadual e pelas vigilâncias sanitárias municipais (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O estado de São Paulo anunciou a primeira ação para punição de pessoas que deixarem de usar máscara em locais públicos desde o início da pandemia. Quem estiver sem máscara em locais públicos terá de pagar multa de R$ 500. Já estabelecimentos comerciais que permitirem pessoas sem o equipamento de proteção em seu interior serão multadas em R$ 5.000 por pessoa sem máscara.A fiscalização da regra será feita pela Vigilância Sanitária estadual e pelas vigilâncias sanitárias municipais, segundo o governador João Doria (PSDB). Ele afirmou que a regulamentação será publicada no Diário Oficial. A cobrança começa nesta quarta-feira, 1º de julho.O uso de máscaras já é obrigatório em todo o Estado desde 23 de abril, inclusive no transporte público. Mas essa determinação do governo do Estado havia oposto Doria e prefeitos. Doria havia repassado a atribuição da fiscalização às prefeituras, num primeiro momento.No caso da capital paulista, o prefeito Bruno Covas (PSDB) havia determinado que a Polícia Militar, órgão estadual, é quem deveria fiscalizar a norma, que não previa punição. Doria negou que a polícia assumiria o trabalho. Agora, o governador assume a responsabilidade por impor a infração e divide a atribuição da fiscalização com os municípios.O governador disse, agora, que a ação não tem a função de arrecadar mais recursos. "Não há sentido arrecadatório ou punitivo, mas a medida é para alertar para a utilização da máscara", disse. Os recursos arrecadados com as multas serão usados para a compra de cestas básicas durante a pandemia. "O valor integral das multas será revertido para o programa Alimento Solidário", afirmou o governador.A medida vem em um momento em que o uso de máscaras já está massificado, ao menos na Grande São Paulo. Na capital, a estimativa da Prefeitura é de que a adesão ao uso do equipamento é superior a 95%.Segundo Doria, as máscaras serão parte do cotidiano da cidade e ela é fundamental até que uma vacina esteja disponível. "Quero lembrar a todos que o uso de máscara passará a ser algo cotidiano na nossa vida, como vestir uma indumentária. As pessoas terão de usar máscaras até que tenhamos uma vacinação para a população brasileira."A coordenadora da Vigilância Sanitária do Estado, Cristina Magid, afirmou que o órgão já vinha fazendo ações educativas sobre o uso das máscaras, mas que agora haverá o caráter punitivo. "A gente já visitou inúmeros estabelecimentos. Se ele não estiver cumprindo a regra, vai ser penalizado."Ainda segundo o governo, as denúncias sobre locais com pessoas sem máscara poderão ser feitas pelo telefone 0800 771 3541, disque-denúncia da Vigilância. A ligação é gratuita e permite também registro de denúncias relacionadas às Leis Antifumo e Antiálcool para menores.A partir da próxima segunda-feira, dia 6, há a expectativa de que bares e restaurantes possam voltar a receber clientes na capital e em algumas cidades da Grande São Paulo. Dessa forma, Cristina afirmou que "o momento da retirada da máscara é muito claro. Ou ele (cliente) está comendo ou bebendo. Mas, nas outras situações, o ambiente todo vai ter de estar de máscara se não estiver fazendo refeição ou com bebida."O infectologista João Gabbardo, secretário executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, informou que, na semana passada, o número total de mortos pelo novo coronavírus teve um aumento de 14% em relação ao número anterior, indo de 12.494 para 14.293 na vigésima quinta semana no do ano."A tendência, e é o que nós esperamos, é que, a redução dos casos, das internações e dos óbitos na região metropolitana possa ser superior ao possível ou provável aumento que nós tenhamos em algumas regiões do Estado", disse. "Mas o número geral do Estado, que é o que estamos apresentando, aponta já para esta redução", avaliou.São Paulo teve mais 60 mortes registradas nas últimas 24 horas, segundo o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, chegando a 14.398 óbitos. Já o total de novos casos confirmados foi acrescido de mais 3.408 registros, indo para um total de 275.145.O Centro de Contingência do Coronavírus, que era comandado pelo pneumologista Carlos Carvalho, passará nesta quarta-feira a ser liderado pelo epidemiologista Paulo Menezes, que já fazia parte do grupo. Menezes é servidor público, ocupando cargo de coordenador de controle de doenças da Secretaria de Estado da Saúde. Ele é quarta pessoa a coordenar o centro, em um rodízio que vem ocorrendo entre os 19 membros convidados pelo governo Doria.