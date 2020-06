Uberlândia registra mais de 3.500 novos casos de coronavírus em apenas dez dias

A cidade de, no Triângulo Mineiro,o número de casos porem. Em apenas dez dias houveconfirmações e maismortes registradas pela doença, de acordo com levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Nesta segunda o município registra 6.435 casos confirmados e 113 mortes, de acordo com a prefeitura local

Segundo a SES-MG, no período de dez dias, os casos confirmados aumentaramde 2.606 para 6.197 e o número de mortes saltou de 51 para 77. Já de acordo com ode Uberlândia, houve aumento de 1.687 casos confirmados e 38 mortes durante o mesmo período.

Até esta segunda-feira (29), a Secretaria de Estado de Saúde registrou 6.197 casos confirmados e 77 mortes por COVID-19 na cidade. No boletim divulgado pela prefeitura de Uberlândia, os números são ainda mais expressivos: o município registra 6.435 casos confirmados e 113 mortes até esta data.

Belo Horizonte, por sua vez, tem 5.310 casos confirmados por coronavírus e 130 mortes registradas até esta segunda-feira (29). A informação é baseada no informe epidemiológico divulgado, diariamente, pela SES-MG. No total, são 43.864 casos confirmados e 940 óbitos em Minas Gerais. Estão em acompanhamento 17.770 casos e são 25.154 casos recuperados no estado.