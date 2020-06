COVID-19: com 24.052 casos em 24h, Brasil tem 3º dia de queda em novos registros

Balanço foi atualizado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (foto: Arte EM)

O Brasil chegou a– confirmadas – causadas pela, segundo dados do Ministério da Saúde. O país registraocorrências da doença.O total de brasileiros recuperados doé de





COVID-19 em Minas Gerais

Nas últimas, foram confirmados maise um aumento depessoas contaminadas.A quantidade de registros diários apresentou queda pelo terceiro dia seguido. Em, foramnovos casos; emregistros; e emocorrências contabilizadas.

Minas ultrapassou a marca de 900 mortes por COVID-19. Com a confirmação de 19 mortes em 24 horas, no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta segunda (29), o número saltou de 899 para 918 mortes. Um acréscimo de 19 óbitos em relação ao balanço divulgado no domingo (28).

O número de casos confirmados também aumentou, passando de 42.741 para 43.864. Foram 1.123 novos casos em um único dia. Governador Valadares puxou a curva de óbitos, com a confirmação de cinco. A cidade totaliza 36 mortes e 1.015 casos confirmados.

Uberlândia lidera o número de casos em Minas, com 6.197 confirmados e 77 mortes. No entanto, de acordo com boletim da prefeitura do Triângulo, já teriam sido confirmadas 100 mortes.

Belo Horizonte não registrou mortes, nas últimas 24 horas. Até o momento são 108 óbitos e 5.332 casos confirmados. Juiz de Fora tem 1.534 casos confirmados e 49 mortes.