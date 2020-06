Loja é multada após esconder clientes em depósito para driblar fiscalização

(foto: Divulgação/Procon-SE) loja de tecidos em Sergipe foi autuada pelo Procon, na terça-feira (16/6), por desrespeitar decreto estadual que proíbe o funcionamento. Para tentar driblar a fiscalização, a loja escondeu os clientes, aglomerados, em um depósito no local. Umafoi autuada pelo, na terça-feira (16/6), por desrespeitar decreto estadual que proíbe o funcionamento. Para tentara loja escondeu os clientes, aglomerados, em um depósito no local.









Depois de um tempo, os agentes tiveram a entrada autorizada. Na parte comercial da loja, encontraram diversos funcionários. Depois, perceberam a existência de um pequeno depósito e foram até ele, onde estavam vários clientes aglomerados.

Sergipe começará a flexibilizar as regras de isolamento social nesta quinta-feira (18/6), com a reabertura de parte do comércio. Serão autorizados a funcionar concessionárias de veículos; imobiliárias e similares; comércio de eletrodomésticos, eletrônicos e elétricos, comunicação, informática, equipamentos de áudio e vídeo; comércio de móveis e colchões; e escritórios de engenharia e arquitetura.





O plano de flexibilização segue, em fases, até 21 de julho, a depender da evolução dos casos de covid-19 no estado. De acordo com o Ministério da Saúde, Sergipe tem 16.310 pacientes diagnosticados e 364. A região Nordeste concentra o maior número de infectados do país, com 325.769 casos.