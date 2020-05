Coronavírus: Robô identifica sintomas da COVID-19 via WhatsApp

Murilo Gazzola faz doutorado no ICMC, sob orientação da professora Sandra Aluísio (foto: Divulgação/ ICMC/USP) pesquisador do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos, criou um robô programado para fazer perguntas simples sobre os sintomas do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e realizar uma espécie de triagem, por meio do WhatsApp. O aparato tecnológico foi batizado como “CheckCorona” e pretende auxiliar no combate à pandemia da COVID-19. O objetivo é evitar que as pessoas saiam de casa para ir a hospitais sem necessidade. Umdo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação () da Universidade de São Paulo (), em São Carlos, criou umprogramado para fazer perguntas simples sobre os sintomas do(Sars-Cov-2) e realizar uma espécie de triagem, por meio do. O aparato tecnológico foi batizado como “” e pretende auxiliar no combate àO objetivo éevitar que as pessoas saiam de casa para ir a hospitais sem necessidade.









Para acessar o aplicativo, basta adicionar o número +55 16 981128986 no WhatsApp, escrever o nome do projeto (CheckCorona) e enviar a mensagem. Automaticamente, o robô criado pelo pesquisador Murilo Gazzola responde à solicitação feita pelo usuário e envia instruções para ajudá-lo a identificar quais medidas devem ser tomadas.





“Desde o lançamento, em 29 de fevereiro, o robô passou por diversas atualizações e aprimoramentos no uso da inteligência artificial e no processamento da língua natural, que possibilitam tratar grandes volumes de dados em tempo real”, afirmou Gazzola.





O sistema que está disponível gratuitamente na internet tem como objetivo a identificação e conexão entre quem busca medidas, produtos ou serviços a quem os oferece. A ideia da ação é acelerar a conexão e a viabilização de possíveis aquisições, compras e distribuição de produtos e serviços feitos por governos, organizações do sistema da Organização das Nações Unidas (ONU), instituições privadas, empresas investidoras e profissionais.





A solução também foi uma das selecionadas pelo Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) e pela iniciativa Dia Mundial da Criatividade para participar do Mapa da Reação, plataforma on-line que agrega projetos inovadores como resposta ao combate à pandemia.





Segundo Gazzola, o CheckCorona foi criado seguindo as normas internacionais do Centro Europeu de Prevenção e Controle das Doenças (ECDC) para auxiliar as pessoas a tomarem melhores decisões, tranquilizando, assim, os pacientes que não estão com sintomas claros da COVID-19. Para ele, a “ferramenta orienta as pessoas a realizarem os próximos passos, caso necessário, como se isolar e buscar tratamento e testes laboratoriais”.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa