Coronavírus: prefeitura de BH inicia testagem em massa de profissionais que atuam em serviços essenciais

A Prefeitura de Belo Horizonte começa, a partir desta terça-feira (19), a testagem em massa para verificar a imunidade ao novo coronavírus de profissionais da saúde e de trabalhadores do transporte e do comércio essencial da capital.









A escolha das categorias profissionais foi feita por se tratar de setores que não podem participar integralmente do isolamento social, e por este motivo estão mais expostos à COVID-19.





De acordo com a prefeitura, as informações quanto à dinâmica da contaminação neste grupo ajudarão na tomada de decisões sobre a eventual reabertura do comércio.



“Com o resultado, vamos conseguir verificar como está a circulação do vírus e a imunidade desses segmentos da população, que exercem atividades essenciais. Nossa expectativa é testar 30 mil habitantes por milhão, o dobro do que foi realizado na Coreia do Sul”, explica o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.





Como irá funcionar:



Os exames de sangue serão feitos em pessoas com ou sem sintomas da doença, para verificar a presença de anticorpos. A testagem será realizada por três vezes, com intervalo de 14 dias, para comparação e verificação da intensidade de transmissão da doença nesses segmentos.





Segundo a PBH, para a realização dos testes, a Secretaria Municipal de Saúde obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. O teste só será realizado em pessoas que assinarem um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.





A coleta do sangue será realizada nos locais de trabalho dos participantes. Eles terão que preencher um questionário com informações de identificação e eventuais sintomas. O sigilo é garantido aos participantes que serão informados e orientados quanto ao resultado do teste.