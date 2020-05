'Orem a Deus em vez de ficar preocupando com máscara', diz mulher sem proteção no metrô

Uma mulher no metrô de Santo André foi questionada por outros passageiros sobre a ausência da máscara e retrucou: %u2018Orem a Deus em vez de ficar preocupando com máscara. Com máscara ou sem máscara, se for da vontade Dele, Ele vai levar%u2019. Saiba mais: https://t.co/myopM37GzI pic.twitter.com/rwWa5WZ4pn