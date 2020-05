COVID-19: desempregados faturam com venda de máscaras

Estudante de engenharia elétrica Mayke Rodrigues, de 25 anos, começou as vendas após perder emprego (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

Da exigência do uso de máscaras para cobrir o nariz e a boca, e assim evitar contágio do coronavírus, surge o novo comércio das ruas. Nas esquinas do Centro de Belo Horizonte, vendedores ambulantes enxergaram no enfrentamento à COVID-19, oportunidade para vender o acessório essencial de prevenção. Com estampas variadas e preços acessíveis, os comerciantes ainda conseguiram um meio de sobrevivência em meio ao desemprego.





O estudante de engenharia elétrica Mayke Rodrigues, de 25 anos, começou a vender balas, chicletes, água e refrigerante nas ruas depois de perder o emprego como eletricista em uma grande empresa. Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, o produto teve que mudar. "Enfrentei com coragem o trabalho autônomo. Aproveitei a situação e agora estou ajudando o pessoal vendendo um trabalho que é prevenção no novo problema que a gente tá enfrentando de forma simples e honesta", disse.





Mayke tenta acompanhar a tendência de estampas para agradar o mais diverso público. Ele compra as máscaras de conhecidos e costureiras que fabricam. Nas máscaras mais trabalhadas, ele pega desenhos da internet e manda fazer em uma gráfica para depois revender. “O público feminino procura mais pelo rosa, mas temos também desenhos animados, de filme, de criança, dos Simpsons, do Capitão América”, exemplifica.





E a diversidade também está satisfazendo o público de Vitória Gomes, de 19 anos, que começou a vender as máscaras há pouco mais de uma semana e já está lucrando mais do que com os produtos que comercializava antes da pandemia. “Já vendi coxinha, panfletei, já fiz um ‘bocado’ de coisa na rua. Agora pensei em evoluir, né? Mais uma prática agora, com esse coronavírus, tem me ajudado bastante trabalhar aqui”, disse a jovem ao mostrar a máscara campeã de vendas, com estampa camuflada.



Vitória Gomes, de 19 anos, já vendeu até coxinha e hoje lucra com as máscaras (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)



Apesar de ajudar no bolso, o trabalho na rua também leva medo e apreensão. “Graças a Deus tá tendo muita venda aqui na rua, mas o medo é demais porque às vezes eles passam (fiscalização) e a gente tem que sair correndo com as nossas coisas”, conta Vitória.