Larissa Barreiro, de 29 anos, faz faculdade na Hungria e tenta retornar ao Brasil devido à COVID-19 (foto: Arquivo Pessoal)



Os cancelamentos de voos devido às medidas de restrição para tentar conter o avanço do novo coronavírus preocupam cerca de 40 estudantes brasileiros que estão na Hungria. Sem perspectiva de conseguir retornar ao Brasil e, em alguns casos, com a validade do visto perto de vencer, eles procuram ajuda para embarcar de volta. Muitos estão no país europeu para fazer pós-graduação. A estudante de engenharia mecânica Larissa Barreiro, de 29 anos, está entre os integrantes do grupo que se mobilizaram para conseguir voltar.









Ela chegou a comprar, no início de abril, uma passagem aérea para o Brasil, com data para junho. Naquele momento, o avanço do vírus Sars-CoV-19 já preocupava a estudante. Mas, desde então, o governo da Hungria, assim como vários países, suspendeu os voos internacionais, o que deixou Larissa e outros estudantes brasileiros preocupados. “Por acaso, na quinta-feira, resolvi consultar o site da empresa e descobri que o voo foi cancelado”, contou. Em contato com a companhia aérea, ela foi informada que a conexão de Budapeste para Lisboa só será normalizada em 25 de outubro. A questão é que muitos estudantes até lá não terão mais a bolsa, o que complica a situação financeira deles em outro país.





Mobilização pela internet



A primeira tentativa de Larissa para conseguir uma ajuda do governo brasileiro e retornar ao país devido às restrições da COVID-19 foi montar um grupo de brasileiros por meio de uma rede social e entrar em contato com o consulado do país em Budapeste. “O consulado respondeu meu e-mail, de forma bem rápida, e informou que não há previsão de voo de repatriação. Porém, pediu nossos dados, inclusive fotos dos passaportes, para ter um panorama claro da situação”, contou. A lista deve ser encaminhada ao gabinete na segunda-feira, dia 4.