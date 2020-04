Coronavírus: 81% dos brasileiros foram impactados economicamente, diz pesquisa

(foto: Reprodução/ Fickr) pandemia do novo coronavírus, 81,9% dos brasileiros foram impactados economicamente. Esses dados são da pesquisa feita pelo Paraná Pesquisa entre os dias 13 e 16 de abril de 2020. Dentre os 2.218 entrevistados, 33% respondeu que foi “muito impactado”, 19% que o impacto é equivalente ao “normal de uma crise” e 29,4% respondeu que apesar de terem sido afetados, foram “pouco”. Em meio à81,9% dosforam. Esses dados são da pesquisa feita peloentre os dias 13 e 16 de abril de 2020. Dentre os 2.218 entrevistados, 33% respondeu que foi “muito impactado”, 19% que o impacto é equivalente ao “normal de uma crise” e 29,4% respondeu que apesar de terem sido afetados, foram “pouco”.









Ainda de acordo com a pesquisa, 57,1% da população não sentiu crises de ansiedade, depressão ou qualquer problema psicológico durante este período de isolamento social. Dentre estes, que não foram afetados psicologicamente, 59,6% eram homens e 54,8% mulheres.





Vale ressaltar que 39,3% sentiu sim os efeitos psicológicos. Liderados pelas mulheres com 41,6% das respostas positivas contra 36,8% das respostas masculinas.





A pesquisa do Paraná Pesquisa atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,0% para os resultados gerais. O trabalho de levantamento de dados foi feito através de questionários online com habitantes com 16 anos ou mais em 26 Estados e Distrito Federal e em 212 municípios brasileiros.





Nas análises das questões por localidade, o grau de confiança atinge 95,0% para uma margem de erro de 3,0% para o estrato da Região Sudeste, onde foram realizadas 965 entrevistas, 4,0% para o estrato da Região Nordeste, onde foram realizadas 597 entrevistas, 5,5% para o estrato da Região Norte + Centro-Oeste onde foram realizadas 332 entrevistas e 5,5% para o estrato da Região Sul, onde foram realizadas 324 entrevistas.

