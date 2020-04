BNDES acredita em 'apetite de investidores' no pós-crise e mantém agenda de privatizações

Presidente do BNDES participou, neste domingo, de videoconferência promovida pelo Itaú BBA. (foto: Valter Campanato/Agência Brasi)

Esforços fiscais

do(BNDES),, acredita que,, o setor deganhe mais relevância e. Está mantida, portanto, a agenda de privatizações, como da Eletrobras e Correios. Da mesma forma, o cronograma de venda de estatais de saneamento básico, que está em andamento nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá e Rio de Janeiro. "Haverá, sim,para infraestrutura no pós-crise", disse Montezano, acrescentando que não é possível, porém, calcular o "grau do apetite", diante da retração da riqueza no mundo.Para fazer frente aos desafios, o BNDES vai se concentrar nas ações de. Com isso, sua atuação como credor deverá sofrer transformações, disse Montezano. A estratégia é segurar o caixa, reter liquidez, para atuar no que chamou de "segunda onda", de reconstrução da economia. Segundo ele, não está em discussão nenhum repagamento ao Tesouro Nacional."Assim que o mercado tiver um horizonte mais claro, vamos voltar à nossa agenda", acrescentou.

Em teleconferência promovida pelo Itaú BBA, Montezano detalhou o esforço fiscal da instituição para contribuir com o enfrentamento da crise. Segundo ele, o esforço atualmente está nos setores aéreo, automotivo, varejo (excluído o segmento de alimentação), e elétrico. "Acho que estamos fazendo melhor uso possível do recurso público para crise", afirmou.

A intenção épara osem maio. O banco ainda avalia incluir novos setores na lista de prioridades. Está sendo avaliada a inclusão de grandes empresas com relevância na economia, que estejam sendo afetadas pela crise.O setor de saúde, apesar de estar sendo "sobredemandado", de acordo com Montezano, deve precisar de ajuda após a crise.O presidente do BNDES destacou, ainda, o sucesso no. A estratégia tem a função de dividir o risco entre a iniciativa pública e privada.

Está em discussão, também, a adoção de linhas de microcrédito para companhias com faturamento inferior a R$ 360 mil. "O combate à crise é dinâmico. Acompanhamos a evolução e tudo pode mudar", afirmou.