Mandetta sobre convocação de estudantes de saúde: 'têm que vivenciar esse momento'

O ministro da Saúde,, comentou sobre os reforços dos profissionais de saúde e iniciativas de pesquisa no combate ao coronavírus, emde imprensa nonesta quarta-feira (1). Mandetta citou a publicação de um edital de bolsas para estudantes de ensino superior da área da saúde, dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia. Segundo o ministro, os estudantes dos períodos mais avançados terão direito apara trabalhar no sistema de saúde no combate ao coronavírus, sob supervisão., afirmou.

O ministro da Saúde também comentou sobre o sistema depara ajudar no combate à. Segundo Mandetta, a convocação está aberta há 20 dias e 3 mil pessoas já se cadastraram. Ele afirmou que o sistema vai ajudar na realocação de profissionais para reforçar as regiões mais afetadas pela

Mandetta destacou a "criatividade dentro do Brasil" e disse que o governo está reunindo as ideias de inovação em todas as áreas de enfrentamento ao vírus. Ele ainda anunciou uma chamada pública a pesquisadores ligados a insituições científicas sobre o coronavírus, que deve receber R$ 50 bilhões de investimento do governo federal.

O ministro da Saúde também detalhou as ações de monitoramento do avanço do vírus na população. Mandetta lembrou do canal de atendimento do ministério, no telefone 136, para ser acionado em qualquer questão relacionada ao coronavírus. E informou da iniciativa do governo de fazer ligações para cerca de 125 milhões de brasileiros, por meio de uma inteligência artificial para colher informações que ajudem no rastreamento da contaminação pelo vírus.

Mandetta também falou sobre a distribuição de testes rápidos, que começou nesta quarta, e das estratégias de testagem do governo. O ministro explicou que os testes rápidos têm índice de sensibilidade mais baixo que os normais – e por isso podem indicar um falso negativo – mas servem para aumentar a percepção estatística dos contaminados. Além disso, Mandetta afirmou que o governo vai investir, em parceria com laboratórios privados, em testes feitos em drive through.





Também participaram da coletiva de imprensa do governo federal desta quarta os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina; da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Bem como o ministro chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, que coordenou as falas.



listou algumas medidas da pasta da Defesa e disse que as Forças Armadas estão preparadas para ajudar na. Já Tereza Cristina afirmou que a preocupação da Agricultura durante a crise é com a produção e distribuição de alimentos. Segundo a ministra, não há notícia de problemas de abastecimento em nenhuma cidade brasileira.

Marcos Pontes afirmou que os esforços de seu ministério estão concentrados em três frentes: as pesquisas sobre a natureza do vírus, medicamentos, vacinas e testes; produção e inovação em equipamentos hospitalares e incremento das conexões de comunicação do sistema de saúde.

Ernesto Araújo destacou que o Itamaraty está trabalhando na repatriação de brasileiros que têm dificuldades de retornar ao Brasil por restrições de circulação. De acordo com o chanceler, foram indentificados 16 mil brasileiros nessa situação.

