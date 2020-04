Coronavírus: Mandetta diz que número de casos deve aumentar até o fim da próxima semana

(foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta quarta-feira (1º) que o número de casos confirmados para o coronavírus (COVID-19) deve aumentar consideravelmente até o fim da próxima semana. Isso se deve ao fato de que novas tecnologias estão sendo empregadas na realização dos testes para a doença. O ministro da Saúde,, afirmou nesta quarta-feira (1º) que o número de casos confirmados para odeveIsso se deve ao fato de que novas tecnologias estão sendo empregadas na realização dos testes para a doença.

Mandetta afirmou que, nos próximos dias, testes devem ser feitos com maior facilidade, por meio de máquinas automatizadas. No início desta semana, o Brasil recebeu meio milhão de testes rápidos doados pela mineradora Vale. Os itens são capazes de detectar a doença em 15 minutos. Mais 4,5 milhões de testes do tipo estão previstos para serem entregues no decorrer deste mês.

17:17 - 01/04/2020 Coronavírus: Número de mortes no Brasil chega a 241 Vão começar a ter um aumento de casos confirmados. O que significa esse aumento? A testagem que está represada estamos começando a fazer com máquinas em automático. Vamos ter mega máquinas automatizadas. Esses números vão crescer muito. Hoje nós já temos o início do gráfico. Até o fim da semana que vem vocês vão ver muitos casos confirmados”, disse Mandetta. . O que significa esse aumento? A testagem que está represada estamos começando a fazer com máquinas em automático. Vamos ter mega máquinas automatizadas.. Hoje nós já temos o início do gráfico. Até o fim da semana que vem”, disse Mandetta.

O ministro, no entanto, destacou que o aumento no número de casos confirmados deve diminuir a taxa de letalidade, que está em 3,5%, de acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. O Brasil registra 241 mortes e 6.836 casos de pessoas diagnosticadas com a COVID-19.

“Se você aumenta o número de casos, a taxa de letalidade cai. Hoje, o número de casos confirmados está muito menor do que aquele que está circulando dentro da nossa sociedade, o que aumenta, e muito, a necessidade de a gente ter muito mais cuidado para segurar, porque se não tivéssemos esse cuidado, provavelmente hoje teríamos espiral de casos”, concluiu.