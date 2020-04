Mandetta fala sobre ausência em reunião com médicos e Bolsonaro: 'Trabalho com critério técnico e científico'

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Jair Bolsonaro (sem partido) se reuniu nesta quarta-feira (1º) com vários médicos para conversar sobre o uso da cloroquina em pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19). No entanto, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não participou do debate. Como justificativa para a ausência, Mandetta disse que só ‘trabalha com critérios técnicos e científicos’. O presidentese reuniu nesta quarta-feira (1º) compara conversar sobre o uso daem pacientes infectados pelo. No entanto, o ministro da Saúde,, não participou do debate. Como justificativa para a ausência, Mandetta disse que só





Mandetta frisou durante a coletiva de imprensa que a cloroquina é autorizada somente em casos que envolvam pacientes graves infectados pela COVID-19. Mas, ao ser perguntado sobre o motivo de não ter participado da reunião, o ministro disse que ‘não trabalha com critérios políticos’.









Mandetta ressaltou que está aberto a ouvir ideias e participar de reuniões sobre o tema, mas garantiu que só aceita sugestões embasadas pela ciência.





“Eu não proíbo reunião de ninguém. As pessoas são livres para se reunir, para conversar. Querem me trazer sugestão, seja do lado A, do B, do C, tragam com ciência, pesquisa e referendado pelo Conselho Federal de Medicina, que é quem vê questão de medicamentos”, concluiu.