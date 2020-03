Alheio a Bolsonaro, Mandetta reafirma orientação de isolamento

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em coletiva sobre o coronavírus no Brasil (foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, segue firme em seu discurso de que a melhor arma no combate ao coronavírus é o isolamento social. Mesmo evitando o embate direto com Jair Bolsonaro (sem partido), Mandetta reafirmou orientações que divergem do discurso do presidente da República.





“Eles não pegam e todo mundo vai pegar a gripe? Como se essas pessoas estivessem dentro de uma cápsula estéril. Essas pessoas moram com vocês, têm netos, filhos, trabalham, pegam ônibus, são ambulantes”, disse o ministro da Saúde em entrevista coletiva nesta segunda-feira, em Brasília.



Mandetta seguiu afirmando a importância das orientações se basearem em critérios técnicos e cientítificos, evitando os achismos.



“Qualquer medida que fale em movimentação da nossa sociedade não pode deixar de olhar esse gráfico”, declarou Mandetta se referindo a dados estatísticos que demonstram que 90% dos afetados pela Covid-19 no Brasil são maiores de 60 anos.





Alheio à guerra política decorrente das divergências entre o discurso de Bolsonaro e as ações de isolamento social adotadas pelos governos estaduais, o ministro adotou a posição que lhe pareceu mais sensata.

“Por enquanto, mantenham as recomendações dos Estados. Esta é no momento a medida mais recomendável”, disse.

