Agricultura alerta que vacinas usadas em animais não servem para humanos

O Ministério da Agricultura alertou nesta quarta-feira, 24, em nota, que as vacinas registradas na Pasta para uso contra coronaviroses são "exclusivamente" para uso em animais. "Jamais devem ser utilizadas em humanos", reforça a nota. "Ressaltamos ainda que os agentes responsáveis pelas doenças nos animais são muito diferentes do coronavírus responsável pela covid-19."



E destaca: "Não existe segurança clínica muito menos qualquer indicação de utilização de vacinas de uso veterinário por humanos, sob risco de reações graves e efeitos colaterais severos."



O ministério explica, ainda, que as avaliações feitas pela Pasta são voltadas às espécies-alvo dessas vacinas, como cães, bovinos e aves. Assim, o Ministério da Agricultura completa alertando: "Reafirmamos: essas vacinas são de uso veterinário exclusivo! Jamais devem ser utilizadas em humanos!"