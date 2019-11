Depois de capotar carro, mulher toca violino em homenagem a bombeiros; veja vídeo

Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal se emocionaram ao atender uma ocorrência na noite dessa sexta-feira (15/11). Por volta das 19h30, eles foram acionados para socorrer uma vítima de capotamento na pista da Jockey Club. Após ser atendida, a mulher decidiu tocar uma música no próprio violino em agradecimento aos bombeiros.

Leia também: morre socorrista atropelado quando atendia ocorrência em rodovia

(foto: Youtube/Reprodução)

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Deborah Barreto, não sofreupor conta doe, por isso, não houve necessidade de levá-la à uma unidade de saúde. Como o local onde aconteceu o acidente era escuro e deserto, os militares decidiram esperar familiares da vítima chegarem para buscá-la.Durante a espera, Deborah pediu para que um militar pegasse um instrumento musical no veículo capotado e, emocionada, resolveu homenagear os bombeiros com uma música. Vídeo registrado por um bombeiro mostra a vítima tocando ode dentro da ambulância.



Por meio de nota, os bombeiros agradeceram a atitude da vítima. “Desde já agradecemos à senhora Deborah pela belíssima homenagem a tropa, que comoveu a todos os militares no local e a toda corporação posteriormente. Salientando sempre que isso é apenas o nosso trabalho, e nossa obsessão, salvar vidas”, destacou o texto.