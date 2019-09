Duas possíveis vítimas de estupro farão reconhecimento facial de Marinésio

Marinésio dos Santos Olinto está detido no Complexo da Polícia Civil (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

dos Santos Olinto, 41 anos, deve ser encaminhado para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) nesta quinta-feira (5/9). A ida do suspeito para a unidade será para submetê-lo ade duasque o acusam de. Ele está detido temporariamente no Departamento de Custódia e Controle de Presos (DCCP), no Complexo da Polícia Civil, no Parque da Cidade.As supostasde Marinésio que irão à 6ª DP são uma adolescente de 17 anos e uma copeira de 43. Os casos teriam ocorridoe em, respectivamente. Ambas alegam que o cozinheiro as abordou em paradas de ônibus doe, com uma faca, as obrigaram a entrar em um carro vermelho. Depois, ele as teria estuprado.As vítimas prestaramà polícia na semana passada. A adolescente em 27 de agosto e, a copeira, no dia 28. Neste último caso, a mulher também relatou que Marinésio a ameaçou de morte. Contudo, ela conseguiu fugir e pedir ajuda. Se o cozinheiro for reconhecido, também responderá pelos. Ele jáosda advogada Letícia Curado, 26, e da auxiliar de cozinha Genir Sousa, 47.Na segunda-feira (3/8), a Polícia Civil reabriu mais três casos dede mulheres no. Conforme levantamento de investigadores, o modus operandi de Marinésio se enquandra na forma em que as vítimas sumiram. Um dos casos ocorreu em 2015 e, os demais, em 2013.O suspeito também é investigado pelo desaparecimento da empregada doméstica Gisvania Pereira dos Santos, 33. A jovem sumiu em 6 de outubro de 2018, em, onde morava com a família. Em depoimento ao agentes da Divisão de Repressão ao Sequestro (DRS), em 29 de agosto, eleno caso. Contudo, o envolvimento de Marinésio ainda não foi descartado pelos investigadores.A Polícia Civil também decidiusobre a morte da adolescente Carolina Macedo Santos, 15 anos. Ela era amiga da filha de Marinésio e. A jovem foino Lago Paranoá, em 17 de maio do ano passado.