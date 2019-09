Mulher de Marinésio: ''Estou sem saber como será daqui para a frente''

Marinésio confessou o assassinato de Genir Pereira, 47 anos, e Letícia Curado,26 (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Como está a vida da família desde a divulgação dos casos contra Marinésio dos Santos Olinto?

A senhora e a filha encontraram com Marinésio desde a prisão? Como foi esse momento?

Como era o comportamento de Marinésio dentro de casa?

Desde a prisão dele, como a família está se organizando financeiramente?

Qual é opinião da senhora sobre as novas denúncias contra o Marinésio?

Quais são os planos da família a partir de agora?

Uma semana após, confessar o assassinato de, a família dele contou que vive com. Mulher e filha mudaram-se de endereço e se esconderam após receberem ameaças. Atambém deixou de ir à. "Nós estamos sem sair, ficamos escondidas. Desde que tudo aconteceu, ameaçaram atear fogo à casa onde morávamos e tentaram arrebentar o portão", contou a, casada com Marinésio há 19 anos. Confira a seguir a entrevista concedida por ela aoEstá muito. Estamos surpresas até agora. Para mim, ele era a mesma pessoa até hoje, desde que eu o conheci no, em. Marinésio nunca me espancou, nunca bateu nadele, nunca levantou a mão para a gente. Era um bom, um bom. Todo mundo que o conhecia diz que a ficha ainda não caiu. Eu não vou falar que ele era ruim para mim só porque fez isso, porque não era.Nós o vimos duas vezes, quando ele ainda estava nade(31ª DP). Eu perguntei o que ele tinha feito, e ele disse que não era ele. Pediu desculpas, perdão. A minhachorou, perguntou o que ele tinha feito com ela, mas ela sempre fala que não vai abandonar o. Eu não sei como vai ficar. Só com os dias passando é que a gente vai ver o que vai acontecer.Não via nada de diferente dele. Era uma pessoa normal.de, não, não, nunca usou. Era ele que colocava tudo para dentro de casa, inclusive. Para mim, ele deu algum surto para fazer o que fez.Antes de conhecê-lo, eu trabalhava. Mas ele falou que era ele quem tinha de trabalhar para cuidar de tudo em casa e preferia que eu ficasse cuidando do. Em agosto do ano passado, eu consegui umem casa de. No mês passado, faria um ano, se eu ainda estivesse lá. Mas sempre foi oque colocou tudo para dentro de casa. Ele sempre trabalhou “fichado”. Quando estava com, fazia alguns bicos.Esses outros casos, aprecisa ir atrás de prova, investigar, saber o que de fato aconteceu, porque tudo está caindo para cima dele, e ele nãomais coisa. Mas se ele fez o que fez, tem de pagar.Nós estamos sem, ficamos escondidas. Desde que tudo aconteceu,atear fogo à casa onde morávamos e tentaram arrebentar o portão. Parei de assistir àe entrar nas. A minha filha que está acompanhando as coisas. Estou sem saber como será daqui para a frente. A vida continua, mas está muito. Até agora, eu fico me perguntando: 'Meu Deus, o que ele teve (para fazer tudo isso)?'