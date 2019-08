(foto: Ed Alves/CB/D.A Press )

Homenagens

da, 26 anos,na sexta-feira (23/8), será sepultado na tarde desta terça-feira (27/8), no. A família esteve no fim da manhã nopara liberar o corpo. Os procedimentos foram concluídos por volta das 14h, e a decisão dos parentes da jovem foi de não fazer o velório. O enterro será no fim do dia.Por volta das, mais depessoas já se reuniam noà espera do sepultamento e, a todo momento, chegava mais gente. Entre os presentes, muitos moradores da cidade que foram prestar homenagem à jovem, além de familiares, amigos e servidores da, onde a mãe detrabalha. Abalados, os parentes da advogada não quiseram falar. Em respeito a eles, a reportagem acompanha a cerimônia de longe.Marido de Letícia,, 26, esteve nopela manhã acompanhado de familiares do casal. O bombeiro, 44, primo da vítima, afirma que a família está indignada e sofrendo muito com o desfecho do caso. "É um sentimento de dor muito grande. A gente procura palavras para expressar o que a família está sentindo, mas não encontra", disse.Sobre o surgimento de novas vítimas do cozinheiro, 41,disse esperar que ele pague por todos os crimes praticados. "Espero que ele não fique impune. Que ele pague não só pelo que fez com a, mas também pelo que fez com as outras vítimas", destaca.do filho de Letícia e primo de Kaio,, 30, se revolta com a morte da advogada. "Espero que cumpra pena e fique preso o máximo possível. A generação dele é quase impossível, como a própria investigação disse", afirma.Nesta terça-feira (27/8), a, onde Letícia cursava uma pós-graduação, prestou uma homenagem à jovem e colocou duas faixas pretas em frente à fachada da escola com os dizeres "Estamos de luto por Letícia".Na tarde de segunda-feira (26/8), após o anúncio da morte, a diretoria nacional dapublicou nota de pesar lamentando a morte da jovem. A entidade informou que se solidariza com parentes, amigos e familiares e reforçou o comprometimento com o enfrentamento à violência contra mulheres. "Não podemos aceitar que mulheres continuem morrendo por serem mulheres", afirma o texto. Colaborou