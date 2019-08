Morre, aos 96 anos, o ex-ministro Roberto Gusmão

Roberto Gusmão (D) e José Sarney em 1985 (foto: Gilberto Alves/CB/D.A Press )

Com carreira longeva na política, Roberto Gusmão foi presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) entre 1947 e 1948 e também presidou o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo no governo de Franco Montoro, de 1983 a 1985.





Gusmão ficou conhecido por ter participado da campanha O petróleo é nosso, no governo de Getúlio Vargas, da articulação da chapa Jan-Jan, com Jânio Quadros e João Goulart em 1960, e também da campanha de Tancredo Neves à Presidência da República.



Entre os cargos políticos, chefiou a Casa Civil do governo de São Paulo na gestão de Franco Montoro, e foi ministro da Indústria e Comércio do governo de José Sarney, até 1986, além de ter sido vereador na Câmara Municipal de São Paulo em 1965. Ao lonngo da trajetória, foi filiado aos partidos PP e PMDB, esse último chegou a presidir.



No currículo ainda os cargos fundador da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (Eaesp), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e diretor-presidente da Cervejaria Antártica, em Ribeirão Preto.

morreu, na tarde de sábado (17/8), de uma. Ele faleceu por volta das 15h30 em casa, em São Paulo. O enterro está previsto para as 13h.